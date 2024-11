Lecture Zen Résumer l'article

Cela faisait des années que la marque Jaguar n’avait pas autant fait parler d’elle en 24 heures. Le problème : elle est devenue la risée du web, et même Elon Musk a interpellé la marque sur X (ex-Twitter).

Jamais Jaguar n’avait fait autant le buzz. Pour l’heure, impossible de dire si la campagne de communication relève du génie ou d’un pur naufrage. Le lancement du nouveau logo Jaguar et de la campagne de publicité doit préparer le terrain pour les annonces prévues début décembre. La marque dévoilera de nouveaux modèles dans une stratégie orientée vers le 100 % électrique.

Rarement une marque automobile n’avait suscité un tel consensus… mais pour les mauvaises raisons. Des milliers de commentaires fustigent les choix de Jaguar. Elon Musk, dans une pique moqueuse, a commenté sur X : « Vendez-vous des voitures ? »

La marque a profité de l’occasion

Les équipes de communication de Jaguar n’ont pas perdu leur flegme et ont répondu avec le plus grand sérieux : « Oui. Nous serions ravis de vous le montrer. Rejoignez-nous pour une tasse de thé à Miami le 2 décembre. Cordialement, Jaguar. »

Nouvelle communication Jaguar // Source : site jaguar.fr

Le comble, c’est qu’Elon Musk a accepté publiquement l’invitation, ce qui ajoute une nouvelle dimension à cette situation rocambolesque. On reste curieux de voir si, vraiment, il tiendra l’engagement.

Les critiques des anonymes n’ont pas été moins virulentes. « Mais c’est quoi ce bazar ? » s’interroge un internaute sur X. Réponse de Jaguar : « Le futur. » Une audace qui pourrait séduire… ou enterrer l’image de la marque, car il y a des milliers de réactions similaires sur les réseaux sociaux comme sur les médias.

Un changement trop radical et risqué

Jaguar n’a pas fait dans la demi-mesure. Jusqu’à présent, la marque avait conservé une touche d’élégance britannique malgré son rachat par le groupe indien Tata. La direction a décidé d’envoyer tout valser.

La marque avait prédit un grand chamboulement. On n’avait peut-être pas compris que cela irait jusqu’à complètement rompre avec le passé. Apparemment, le changement de stratégie – impliquant d’arrêter de produire les anciens modèles jusqu’à ce que les nouveaux véhicules électriques arrivent – n’était pas suffisante. Jaguar recommence de zéro, avec une approche assez clivante, ce qui dans le contexte actuel est une prise de risque énorme.

https://twitter.com/Jaguar/status/1859316052607271374

Le jaguar du logo a ainsi été mis à la retraite après des décennies de bons et loyaux services. La nouvelle police d’écriture du logo est plus adaptée à une marque de cosmétique pour adolescente, qu’à une marque automobile qui s’apprête à commercialiser des modèles à plus de 100 000 €. Tout ceci est pourtant censé inscrire Jaguar dans l’univers du luxe. La marque semble savoir où elle va, mais ils ont abandonné sur le bas-côté tous les internautes et les autres professionnels du secteur.

Jaguar a tenté d’expliquer sur les réseaux sociaux que tout sera plus clair lors de la présentation du 2 décembre. Le rendez-vous est pris. Avec ce pari audacieux, la marque a au moins réussi à capter l’attention, c’est toujours mieux que d’être ignoré par le public. Il aurait cependant été préférable que ce ne soit pas pour s’attirer des moqueries, y compris d’autres marques, surtout pour débuter dans le luxe.

https://twitter.com/BurgerKingFR/status/1859563103618281783

On ne sait pas trop où va Jaguar, mais pour suivre le renouveau de la marque en 100 % électrique, abonnez-vous à notre newsletter Watt Else.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+