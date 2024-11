Lecture Zen Résumer l'article

Après Waymo (Google) et Cruise (General Motors), une nouvelle flotte de robotaxis fait ses grands débuts sur les routes de San Francisco. Zoox, qui appartient à Amazon, vient de lancer des mini-bus chargés de récupérer des êtres humains et de les déposer à l’endroit de leur choix, sans conducteur à l’intérieur.

Quand ils arrivent à San Francisco, les touristes sont généralement impressionnés par deux choses : les pentes et les voitures qui conduisent toutes seules.

À San Francisco, la ville de la tech aux États-Unis, il est impossible de marcher deux minutes sans croiser un robotaxi, avec des capteurs LiDAR sur le toit. Waymo, qui appartient à Google, est le numéro 1 du secteur. Il propose un service concurrent d’Uber avec des robotaxis qui sont de plus en plus nombreux dans la ville (et qui se sont exportés ailleurs, comme à Los Angeles ou Phoenix). Avant Waymo, il y avait aussi eu Cruise (General Motors), mais l’entreprise a perdu sa licence, après avoir menti aux autorités sur les raisons d’un accident.

Le 11 novembre, un nouvel entrant est arrivé à San Francisco. Zoox, une startup détenue par Amazon, vient de lancer ses mini-vans autonomes et futuristes dans la ville de la Silicon Valley. Début 2025, Zoox s’attaquera à la strip de Las Vegas avec ses engins roulants qui détournent le regard.

Qui est Zoox, la filiale d’Amazon spécialisée dans les voitures d’autonomes ?

Quand on pense aux voitures autonomes aujourd’hui, deux noms viennent en tête : Waymo et Tesla. Le premier propose des robotaxis dans les grandes villes américaines (et fait des tests depuis une dizaine d’années). Le second est le numéro 1 de la voiture électrique, propose un système de conduite semi-autonome et espère commercialiser son propre Robotaxi d’ici à quelques années.

Avec Zoox, Amazon espère se faire une place. Son parti pris n’est pas d’automatiser un véhicule normal, comme chez Waymo ou chez Tesla, mais de lancer un produit conçu pour l’autonomie. Le premier véhicule de Zoox a des airs de Citroën Ami allongée et pourrait venir d’un film de science-fiction. Ses portes s’ouvrent comme celles d’un bus, pour faire entrer le passager.

Le véhicule de Zoox n’a rien à voir avec celui de Waymo. // Source : Zoox

Fondée en 2014 par Jesse Levinson, le fils du président du conseil d’administration d’Apple, Zoox travaille sur les voitures autonomes depuis 10 ans. L’entreprise est entrée dans le giron d’Amazon en 2020 qui, conscient du succès de Google avec Waymo (il ne l’a pas racheté, mais l’a créé), s’est dit qu’il devait aussi miser sur la voiture autonome. L’entreprise teste des véhicules depuis plusieurs années, mais n’était pas prête à les déployer dans une grande ville. Son arrivée à San Francisco, où les taxis autonomes sont courants, marque un nouveau début pour l’entreprise.

Photo d’un Zoox dans les rues de San Francisco. // Source : Zoox

Dans un premier temps, Zoox réservera son application de robotaxi à ses employés et à des habitants de San Francisco sélectionnés selon leur intérêt (il faut s’inscrire à la newsletter pour recevoir des courses gratuites). En 2025, Zoox espère lancer la version commerciale de son application, avec de premières courses payantes, comme chez Waymo.

Les taxis autonomes peuvent-ils devenir incontournables dans le monde entier ?

Dans une ville comme San Francisco, il est probable que le nom de Zoox soit prochainement connu de tous.

En France, la probabilité que cette entreprise soit connue, au même titre que Waymo, est plus faible. La législation envers les voitures autonomes est différente et la société se prononce généralement contre ce type d’innovations.

Waymo prépare actuellement la 6ème version de son taxi autonome, avec un design plus proche de Zoox. // Source : Waymo

Avec ses robotaxis, Tesla espère rendre la voiture autonome plus populaire, avec un produit que les particuliers achètent, mais qui peut rouler quand il n’est pas utilisé pour rapporter de l’argent. Son approche est différente de celle de Waymo ou de Zoox, puisqu’elle privatise les taxis autonomes. Elon Musk espère commercialiser son produit en 2027 autour de 30 000 euros.

