[Deal du jour] Le fabricant Niu propose le MQi+ Sport, un scooter électrique entrée de gamme, équivalent 50 cc, idéal pour la ville. Son prix en promotion en fait un modèle plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique équivalent 50 cc ?

Le scooter électrique Niu MQi+ Sport est normalement vendu 2 799 € sur le site français Go2roues. Le modèle bleu est en ce moment proposé au prix de 2 190 €. Les autres coloris sont actuellement en rupture de stock. Ce scooter est éligible aux bonus et primes écologiques.

C’est quoi ce scooter électrique ?

Le MQi+ Sport, équivalent 50 cc, est pensé pour la ville et pour un large public. Son allure sportive avec des lignes droites et des angles vifs ne plaira néanmoins pas à tout le monde. L’engin possède un style bien marqué qui ne fait pas spécialement dans l’élégance, en dehors du phare circulaire à l’avant qui apporte une touche de minimalisme à la carrosserie. Son petit gabarit n’est pas spécialement adapté aux grandes tailles, même si la conduite reste agréable. La selle permet tout de même d’accueillir un passager.

Le scooter se conduit bien, grâce à son poids de moins de 75 kg et sa taille compacte, et offre un bon sentiment de sécurité. Les freins à disques à commande hydraulique à l’avant et à l’arrière sont efficaces, trop peut-être. Le freinage est en effet parfois trop sec, et vous devrez prendre le coup de main pour fluidifier votre conduite. À l’avant, le MQi+ comprend un tableau de bord complet et parfaitement lisible. Vous y retrouverez le mode de conduite sélectionné, le niveau de batterie, le kilométrage et une fonction de géolocalisation.

À ce prix, le MQi+ Sport est-il une bonne affaire ?

À moins de 2 200 €, le MQi+ Sport est une très bonne affaire si vous cherchez un scooter pour rouler en ville. Sa vitesse est de 45 km/h maximum et il s’accompagne de deux modes de conduite. Le premier mode permet une vitesse jusqu’à 18 km/h, tandis que le second mode permet de monter jusqu’à 50 km/h, si les conditions sont favorables. Ce dernier mode est le plus adapté à la circulation en ville.

Enfin, comptez jusqu’à 75 km d’autonomie au maximum. En fonction des conditions de circulation, l’autonomie peut descendre à 55 km. La batterie amovible de 15 Kg se recharge en 7 heures, sur le scooter via une prise 220 V domestique, ou chez vous grâce au chargeur fourni. Le Niu MQi+ Sport est accessible à partir de 14 ans, avec le permis AM.

