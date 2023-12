[Deal du jour] L’e-Presto Max, de la marque française Easy-Watts, est un excellent scooter électrique équivalent 125 cm³. Son joli design et ses bonnes performances en font un deux-roues pratique en ville. Il devient plus abordable avec cette promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce scooter électrique équivalent 125 ?

Le scooter e-Presto Max d’Easy Watts est normalement vendu 4 649,00 € sur le site officiel d’Easy Watts. La Fnac le propose en ce moment au prix de 3 558,80 €. Notez que la livraison est au prix de 99 €. Consultez notre guide des meilleurs scooters électriques 125 cm³ en 2023, pour le comparer à d’autres modèles.

C’est quoi, ce scooter électrique d’Easy Watts ?

D’un point de vue design, l’e-Presto Max rappelle inévitablement la Vespa de Piaggio, avec ses angles arrondis, son phare central à l’avant, et la large selle imitation cuir. Sa carrosserie brillante, son pare-brise et le tableau de bord soigné offrent la touche finale d’élégance au scooter au style résolument rétro. Sa conception robuste offre le sentiment de sécurité nécessaire à un deux-roues urbain. Pratique, sa large selle s’accompagne de poignées de maintien et de repose-pieds pour accueillir un passager à l’arrière.

L’e-Presto s’adapte à toutes les tailles et l’assise est confortable. La prise en main du scooter est instinctive et son poids de 99 kg permet une conduite souple et une bonne tenue de route. Le démarrage est rapide et le moteur électrique brushless, d’une puissance nominale de 5 500 watts, permet des accélérations franches et fluides. Pour la ville, la vitesse de 50 km/h est rapidement atteinte, et vous pourrez monter jusqu’à 90 km/h facilement. Notez que le scooter dispose également d’une marche arrière, pas indispensable. Enfin, les freins avant et arrière à disque hydraulique sont efficaces.

À ce prix, le scooter d’Easy Watts est-il une bonne affaire ?

Avec plus de 1 000 € de réduction sur son prix d’origine, c’est une très bonne affaire, si vous recherchez un moyen de locomotion écologique au quotidien. L’e Presto est un deux-roues réactif qui offre une bonne stabilité même sur des routes moins adaptées, grâce notamment à de bons amortisseurs hydrauliques.

La batterie d’un poids de 17 kilos est amovible, mais n’est pas la plus simple à transporter, surtout si vous avez quelques étages à monter. Son autonomie de 50 km, à vitesse maximale, vous permet un ou deux jours de trajets. Notez que vous pouvez directement brancher le scooter sur secteur pour le recharger. La batterie récupère 100 % de son autonomie en six heures environ.

