Un passe Navigo égaré ou volé, cela peut malheureusement arriver. Il est possible de demander le remplacement de ce titre de transport, pour continuer à prendre le métro à Paris. Voici comment et combien cela coûte.

Ce sont des choses qui arrivent : vous avez perdu votre passe Navigo. Ou peut-être vous l’a-t-on volé. Dans les deux cas, il faut le remplacer, sinon vous ne pourrez plus voyager dans les métros, bus et trains de Paris. Pour cela, certaines démarches sont à effectuer. Voici les étapes pour déclarer la perte ou le vol d’un passe Navigo et en obtenir un nouveau.

Est-ce payant de refaire sa carte Navigo ?

Le prix du remplacement d’un passe Navigo a évolué en juin 2023. Il est désormais de 15 € pour les détenteurs des forfaits suivants :

imagine R,

Navigo Mois et Semaine,

Améthyste,

Bénéficiaires de la Tarification Solidarité Transport,

Navigo Liberté+.

Les frais de remplacement de 15 € sont prélevés sur la prochaine facture lors d’une demande en ligne ou par téléphone ; ils sont payables au moment de la demande si elle est réalisée en agence.

Voici dans quels cas le passe Navigo est remplacé pour 15 € :

Perte ou vol (sauf si vous présentez une déclaration de vol avec violence, le remplacement étant dans ce cas gratuit),

Passe hors service du fait du client,

Changement de photo pour convenance personnelle,

Confiscation,

Dégradation volontaire.

Comment faire quand on a perdu sa carte Navigo ?

Où remplacer sa carte Navigo ?

Il y a plusieurs façons de déclarer la perte ou le vol d’un passe Navigo. Vous pouvez le faire en vous rendant dans certains guichets de la RATP (une carte des points de vente est disponible ici), ou en appelant l’Agence Navigo au téléphone (le numéro et les horaires sont indiqués ici). La demande peut aussi être faite en ligne (voir plus bas).

Attention, certains types de forfaits ne permettent pas de faire une demande de remplacement en ligne, il faudra forcément se déplacer. Pour un passe Navigo Mois/Semaine, le site d’Île-de-France Mobilités indique qu’il faut nécessairement déclarer la perte ou le vol en guichet (avec une pièce d’identité à présenter).

Quant au passe Navigo Easy, ou au passe Navigo Découverte, en cas de perte ou de vol, il n’est pas possible de le faire remplacer ni rembourser : il faut racheter un titre de transport.

Comment déclarer la perte de mon passe Navigo en ligne ?

Une des solutions les plus pratiques est sans doute de déclarer la perte ou le vol en ligne, sur votre espace personnel Île-de-France Mobilités Connect. Cela est possible pour les forfaits Navigo Annuel, Liberté+, imagine R.

Ensuite, il faut cliquer sur « Mon Navigo », puis sélectionner le contrat correspondant à votre usage. En bas de la page détaillant votre contrat, rendez-vous dans « Perte ou vol » en dessous de « Un problème avec mon passe de transport ? ». Une autre fenêtre s’ouvre alors pour procéder à la déclaration en ligne de la perte ou du vol du passe Navigo.

Déclaration de perte d’un passe Navigo Liberté+. // Source : Capture d’écran Île-de-France Mobilités

Une fois la déclaration en ligne effectuée, le passe Navigo est définitivement désactivé. Un nouveau passe est envoyé dans un délai de 10 jours (hors week-end et jours fériés). Il est déjà chargé avec le contrat en cours.

La solution est-elle de mettre son passe Navigo sur le téléphone ?

Il peut être judicieux de mettre son passe Navigo sur son téléphone si l’on sait qu’on a tendance à égarer les cartes. Pour l’instant, seuls les smartphones Android peuvent remplacer le passe Navigo (et les tickets de métro). Pour que cela fonctionne, il faut activer le NFC et bien laisser son écran allumé au moment de valider aux portiques.

Attention, il est impossible d’utiliser à la fois le smartphone et la carte : la synchronisation des titres de transport sur les deux supports n’existe pas. L’un remplace l’autre : la carte ne fonctionnera plus si vous utilisez votre smartphone. Il faut donc prendre garde à ne pas perdre ou se faire voler son smartphone, au risque de se retrouver dans la même situation que si vous aviez perdu la carte.

Enfin, les propriétaires d’iPhone sont pour l’instant contraints de conserver une carte pour utiliser le passe Navigo. L’utilisation du passe Navigo sur iPhone est attendue pour l’été 2023, mais pour l’instant, ce n’est toujours pas acté.

Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à PressTiC Numerama, en sa qualité de responsable de traitement. Ces données sont traitées avec votre consentement aux fins de vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur ce site. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles.



Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !