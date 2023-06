Volvo a dévoilé une nouvelle voiture : l’EX30, un petit SUV 100 % électrique promis à un beau succès. Et figurez-vous que les designers se sont inspirés de Star Wars pour la face avant du véhicule.

Désormais bien investi sur le segment de la mobilité 100 % électrique, Volvo a dévoilé il y a quelques jours un produit qui devrait rencontrer un gros succès : l’EX30, le plus petit SUV de son catalogue et, surtout, le plus agressif en termes de grille tarifaire (à partir de 37 500 €, hors bonus écologique). Depuis l’officialisation, le constructeur inonde ses chaînes YouTube de vidéos de présentation. La branche australienne, par exemple, a partagé une anecdote sur son design le 9 juin 2023 : l’EX30 serait lié à Star Wars.

De prime abord, on peine à faire le parallèle entre la voiture de Volvo et la saga phare de science-fiction. T. Jon Mayer, en charge du design extérieur, nous explique tout : « Pour l’EX30, nous nous sommes inspirés plus spécifiquement des casques vus dans la SF, notamment ceux de Star Wars et le casque de Boba Fett que le personnage utilise dans les films. Il a inspiré la face avant du véhicule, avec une impression graphique marquée et un sentiment de fierté appuyé. »

L’EX30 de Volvo ressemble à Boba Fett, selon Volvo

Le Volvo EX30 ressemble-t-il vraiment à Boba Fett, l’anti-héros de Star Wars connu pour son armure à la grande prestance ? Tout d’abord, cela ne saute pas aux yeux. Puis, on voit où la marque veut en venir : les lignes simplistes en bloc du SUV en font une voiture futuriste et épurée (la calandre pleine aide). Le casque de Boba Fett l’est aussi, si l’on oublie les nombreux dégâts causés par le temps. Les plus observateurs remarqueront aussi que la visière en forme de T se retrouve sur la signature optique de l’EX30, à ceci près que la lettre est couchée. Volvo la compare au marteau de Thor, célèbre divinité nordique.

Volvo EX30 Casque de Boba Fett

Outre Star Wars, Volvo a pensé à d’autres easter eggs pour le design de l’EX30. Dans son tour d’horizon publié le 8 juin, la chaîne Out of Spec Reviews permet d’en découvrir deux autres :

Le frunk, soit le coffre situé à l’avant, arbore une gravure à l’intérieur. Elle rend hommage à la nature suédoise (dont Volvo est très fier), avec l’EX30 qui roule dans un paysage composé d’arbres et de montagnes. On retrouve aussi un élan, qui est l’animal emblème du pays scandinave. « L’élan est à la Suède ce que le kangourou est à l’Australie », peut-on lire sur le site de Volvo.

Les easter eggs du Volvo EX30. // Source : Capture YouTube

Dans le coffre situé à l’arrière, on peut voir des instructions renseignant sur les dimensions exactes et ce qu’il est possible d’y glisser (poussette, bagages, lampes…). On dirait des instructions Ikea, enseigne… suédoise.

Les easter eggs du Volvo EX30. // Source : Capture YouTube

Bref, on peut apprécier le soin accordé aux détails sur ce EX30 au look très séduisant. C’est un véhicule très important pour Volvo, puisque le prix pourrait permettre de faire du volume.

