[Deal du Jour] La trottinette Pure Air fait partie d’une gamme de trottinettes électriques de la marque anglaise Pure Electric. Son rapport qualité-prix est très bon, pour un engin aux excellentes finitions, maniable et agréable à conduire. Une trottinette qui conviendra à la plupart des usagers pour une utilisation en ville. Avec l’interdiction des trottinettes en libre-service dans la ville de Paris, effective en septembre 2023, nul doute que le marché des trottinettes devrait bien se porter, surtout avec de telles promotions.

C’est quoi, la promotion sur cette trottinette de Pure Electric ?

La Pure Air 2ème génération, de Pure Electric, est vendue sur le site officiel de la marque avec une réduction de 100 €. Elle voit ainsi son prix passer de 499 € à 399 €.

C’est quoi, cette trottinette électrique ?

La Pure Air possède un design tout en tubes des plus sympathiques. Ses lignes épurées sont plutôt élégantes et Pure Electric soigne les finitions de son engin. La trottinette est robuste et de bonne conception et offre une impression de solidité rassurante une fois en main. Chaque partie est solide et parfaitement assemblée, de la béquille aux poignées. Ces dernières, en mousse, sont confortables, mais gardent un peu trop l’eau en cas de pluie. Le deck lui est doté d’un très bon grip en cas d’intempérie. Même sous la pluie, vos pieds ne glisseront pas, et il y a suffisamment de place pour une position pratique et confortable. La gamme Pure Air est certifiée IP65 et est donc pensée pour résister à l’eau.

Niveau éclairage, un feu de stop arrière, un phare avant et des catadioptres vous assurent de voir et d’être vu. À moins de rouler de nuit, l’éclairage fait le travail demandé. Le compteur circulaire est facilement lisible même en plein soleil. Vous pourrez y voir le niveau de batterie, votre vitesse, ou le mode de conduite sélectionné. Côté conduite, le moteur d’une puissance nominale de 500 W offre une bonne puissance d’accélération. En mode S (le mode puissance) la Pure Air atteint rapidement les 25 km/h réglementaires. Même à pleine vitesse, la conduite est agréable et les virages se prennent aisément. Les 17 kg de la trottinette sont bien répartis.

La Pure Air convient parfaite à une utilisation par temps depluie // Source : Pure Electric

À moins de 400 € la Pure Air est-elle une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour une trottinette de qualité d’une marque fiable. Qui dit printemps dit pluie. Conduire un deux-roues ou une trottinette par temps de pluie est toujours un challenge en soi, tout dépend de l’engin sur lequel vous êtes. Sur sol mouillé, les pneus de la Pure Air drainent correctement l’eau. La gomme tient bien la route et le freinage offre un bon répondant, y compris sur route mouillée. Par temps sec, la conduite est souple et sécurisante. Malgré l’absence de suspension, les pneus de 10 pouces absorbent une bonne partie des chocs et des vibrations.

Si vous souhaitez éviter les routes cabossées et faire une partie du trajet en transport en commun, sachez que la Pure Air ne se plie pas facilement. Le système à vis est en effet long et fastidieux et ne donne pas envie de plier et de déplier l’engin plus que nécessaire. Côté autonomie, vitesse maximum, comptez entre 15 et 20 km, en fonction de votre poids et des intempéries. Si vous avez plus que 15 km à effectuer par jour, prévoyez impérativement une recharge en cours de journée afin, de ne pas avoir de mauvaises surprises. Il faut un peu moins de 5 heures pour recharger la batterie de 280 Wh en 36 V.

