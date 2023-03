La ville de Paris organise un référendum pour ses habitants sur l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service. Si vous résidez dans la capitale et que vous souhaitez prendre part au vote, vous avez jusqu’à ce soir, 3 mars à minuit, pour vous inscrire. Voici comment faire.

Un vote important se tient pour les Parisiens et Parisiennes le 2 avril 2023 : la capitale organise un référendum sur l’utilisation des trottinettes électriques en libre-service. Pourront voter les résidents parisiens majeurs et inscrits sur les listes électorales municipales. Si vous habitez à Paris, mais que vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes, vous avez jusqu’à ce soir, vendredi 3 mars à 23h59, pour le faire : voici comment.

Pour pouvoir compter parmi les électeurs parisiens, vous devez être inscrits sur les listes électorales de la capitale. Pour cela, vous avez deux solutions : le faire en présentiel, ou bien le faire en ligne.

Comment s’inscrire en ligne pour le référendum sur les trottinettes ?

Vous devrez fournir plusieurs documents pour réaliser la procédure en ligne :

Un justificatif de votre identité (par exemple, votre carte nationale d’identité) ;

Un justificatif de votre lien avec la commune de vote (par exemple, votre facture d’électricité comme justificatif de domicile) ;

Et, si vous êtes citoyen d’un autre pays de l’Union européenne : une déclaration sur l’honneur précisant votre situation électorale.

La procédure en ligne se déroule sur le site du service public, sur la page « Demande d’inscription en ligne sur les listes électorales ». Une fois sur cette page, cliquez sur le gros bouton bleu pour commencer.

Le site pour s’inscrire sur les listes électorales. // Source : Service Public

Pour commencer la procédure, il vous faudra vous connecter avec France Connect, le service d’authentification officiel pour l’administration. Une fois cette étape passée, vous pourrez véritablement commencer.

En plus de fournir des copies de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, vous devrez également remplir à la main quelques informations. Dans le champ « Dans quelle commune souhaitez-vous vous inscrire ? », vous devrez indiquer un arrondissement parisien spécifique.

Vous aurez ensuite la possibilité de bien vérifier toutes vos informations une dernière fois, avant d’envoyer votre demande.

Comment s’inscrire pour le référendum en présentiel ?

Vous pouvez aussi vous inscrire pour le référendum directement dans votre mairie de quartier, dans lesquelles vous pourrez vous rendre pendant les horaires d’ouverture. Vous pouvez consulter ces derniers ici.

Vous devrez fournir quelques documents lors de votre démarche :

Un justificatif de votre identité (comme votre carte nationale d’identité) ;

Un justificatif de votre lien avec la commune de vote (votre facture d’électricité comme justificatif de domicile, par exemple) ;

Si vous êtes citoyen d’un autre pays de l’Union européenne : une déclaration sur l’honneur, précisant votre situation électorale.

Comment vérifier en ligne son inscription sur les listes électorales ?

Vous ne savez plus à quel l’endroit où vous êtes inscrits ? Un outil permet de retrouver rapidement où vous devez voter, et il est disponible en ligne. Toujours sur le site du Service Public, allez sur la page « Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote », et cliquez sur le bouton bleu.

Le site permettant de vérifier votre inscription sur les listes électorales. // Source : Service Public

Une fois la procédure commencée, vous devrez renseigner plusieurs informations personnelles, telles que vos noms, prénoms, date de naissance, etc. Le site vous indiquera ensuite dans quel bureau de vote vous êtes inscrits.

