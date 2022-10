Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, les sans permis vont pouvoir conduire la version Lite de la Microlino. C’est une des nouveautés exposées sur le salon du Mondial de Paris.

À l’occasion du Mondial de Paris, Micro expose deux déclinaisons inédites de sa Microlino. Celle qui nous intéresse particulièrement s’appelle Microlino Lite. Dans cette version, elle entre dans la catégorie inférieure, ce qui lui permet en France de toucher le public des « sans permis » et d’être accessible dès 14 ans.

Cette version Lite devrait être produite dès 2023. La commercialisation en France de la Microlino n’a pas encore été ouverte, mais elle devrait intervenir selon le constructeur au premier trimestre 2023. La marque doit encore trouver un réseau de distributeur pour la France et faire monter en puissance son usine de production pour pouvoir répondre à la demande.

Ce qui change sur la Microlino Lite

Alors que le modèle de lancement de la Microlino est disponible dans la catégorie des quadricycles à moteur lourd, cette nouvelle version est de la catégorie inférieure. Elle est bridée à 45 km/h, ce qui lui permet d’être accessible en France à ceux qui ne disposent pas du permis B ou B1.

Microlino Lite au Mondial de Paris // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Elle affiche 425 kg sur la balance pour 2,5 mètres de long. Elle reprend esthétiquement les mêmes codes que la Microlino, avec une palette de couleurs différentes. Les feux arrière changent aussi légèrement.

Ses autonomies devraient être similaires avec 91 ou 177 km d’autonomie, selon la taille de la batterie choisie.

Intérieur de la Microlino Lite // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

« Avec le Microlino Lite, nous voulions permettre à encore plus de personnes d’accéder à des solutions de mobilité durable. Il y a de plus en plus de personnes sans permis de conduire qui veulent quand même voyager à l’abri des intempéries », explique le cofondateur Oliver Ouboter.

Si les prix ne sont pas encore connus, on sait qu’elle sera située un peu moins chère que la Microlino standard, mais bien supérieure à 10 000 €. Elle ne sera donc pas vraiment une concurrente de la Citroën Ami, la marque suisse s’adresse quand même une clientèle plus aisée, et sûrement moins jeune.

Derrière le volant de la Microlino // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Microlino Spiaggina Concept : un show-car qui donne des envies de dolce vita

Avec son toit en toile bleu à rayures blanches, ce concept rappelle les voitures de plage qui fleurent bon l’été sur la côte méditerranéenne. Il n’y a qu’un parebrise sur ce concept, le reste des surfaces vitrées ont été retirées et seuls des montants restent en place pour maintenir le toit en toile. Rassurez-vous, tout l’intérieur a été pensé pour être imperméable !

Ce concept pourrait se transformer en une édition limitée disponible l’été prochain.