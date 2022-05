Sosh enchaîne les séries limitées autour de ses forfaits. Cette fois, attardons-nous sur une offre avec 110 Go de data, pour seulement 16,99 euros par mois et sans engagement.

Sosh propose deux forfaits en série limitée, jusqu’au 12 mai 2022. Le plus intéressant est indéniablement celui à 16,99 euros par mois avec une confortable enveloppe de données mobiles de 110 Go. À titre de comparaison, le forfait à 70 Go est actuellement proposé à 24,99 euros par mois. Et si vous n’avez pas besoin d’autant de data, un plus petit forfait à 5 Go est également proposé temporairement à 6,99 euros par mois. Tous sont sans engagement.

Sosh 110Go. // Source : Sosh

Pour mieux comprendre l’offre

Que comprend ce forfait ?

Outre les 110 Go de data 4G depuis la France (15 Go depuis l’Europe et les DOM), avec un débit réduit au-delà, ce forfait Sosh propose les appels et SMS/MMS illimités en France. Notez qu’il est compatible eSim si votre smartphone l’est aussi. Rappelons une nouvelle fois l’absence d’engagement.

Quelles conditions pour en profiter ?

Réservés aux nouveaux clients (impossible, donc, d’en profiter si vous êtes déjà chez Sosh ou Orange), ces forfaits série limitée ne demandent que quelques documents pour y souscrire. Une pièce d’identité, un RIB et une carte bancaire suffisent pour commander en quelques minutes.

Que propose la concurrence ?

Comparons les offres low cost identiques de la concurrence. Chez B&You, des offres limitées dans le temps et intéressantes sont également au menu pour quelques jours. Le forfait 80 Go est à 12,99 euros par mois et le 120 Go à 14,99 euros par mois. C’est presque pareil chez RED (SFR), avec 13 euros par mois pour 80 Go et 15 euros par mois pour 120Go. Chez Free enfin, le forfait 90 Go est à 8,99 euros par mois pendant un an avant de passer à 19,99 euros par mois. Tout cela est toujours sans engagement.

