[Deal du jour] L’iPhone 12 mini est en soldes chez Cdiscount. Initialement commercialisé à plus de 800 euros, le smartphone d’Apple tombe aujourd’hui autour des 500 euros.

Si vous avez besoin d’un nouveau smartphone et que vous êtes plutôt dans la team Apple, difficile de trouver un meilleur deal que celui proposé par Cdiscount. L’iPhone 12 mini, uniquement dans sa version 64 Go mais dans toutes ses couleurs (rouge, noir, blanc, mauve, vert et bleu) est proposé à 639 euros au lieu de 689 euros. Une réduction limitée à première vue, mais si vous êtes membre Cdiscount à volonté, le prix tombe à 539 euros ! Prendre provisoirement la carte vaut le coup.

L’iPhone 12 mini tient facilement dans une main // Source : Apple.

Pour mieux comprendre l’offre

Comment profiter du meilleur prix ?

Si vous souhaitez payer moins de 539 euros pour votre iPhone 12 mini, il vous faudra devenir membre Cdiscount à volonté. Pour cela, avant de valider votre achat, souscrivez à l’abonnement directement dans votre panier. Après 6 jours d’essai gratuit, le service est normalement facturé 29 euros par an. Il propose la livraison express gratuite et illimité, des euros crédités sur une cagnotte lors des achats et l’accès à des titres de presse. Vous avez bien sûr la possibilité de résilier le renouvellement automatique dès que la commande est passée, pour ne pas avoir à payer les 29 euros d’abonnement.

Quelles sont les atouts de l’iPhone 12 mini ?

Comme son nom l’indique, l’iPhone 12 mini est un smartphone petite taille. Derrière son bel écran de 5,4 pouces, il propose des composants haut de gamme. Cette version ne dispose en revanche que de 64 Go d’espace de stockage et n’est pas la dernière. L’iPhone 13 mini, sorti en 2021, est un peu plus puissant et endurant. Mais les promotions sont plus rares.

Quelles options propose Cdiscount ?

Au moment de l’achat, Cdiscount propose deux options facultatives. La garantie Casse + Vol à 74,99€ pour un an ou 94,99 pour deux ans, et la garantie uniquement casse à 59,99 euros pour un an ou 77,99€ pour deux ans. Notez qu’il est possible de payer votre iPhone en 4 fois et que vous avez 14 jours de droit de rétractation.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.