Free brade son forfait 90 Go à moins de 10 euros par mois

[Deal du jour] Vous avez besoin d’une bonne quantité de 4G sans vous ruiner ? Free a la solution puisque son forfait doté d’une enveloppe de 90 Go est temporairement en réduction à seulement 8,99 euros par mois !

Jusqu’au 3 mai, Free propose un forfait 4G 90 Go à 8,99 euros par mois pendant 12 mois (avant de basculer sur le forfait classique à 19,99 euros par mois). De quoi surfer sans se retenir. Le meilleur dans tout ça, c’est qu’il n’y a pas d’engagement. En revanche, cette offre n’est pas compatible 5G.

Pour mieux comprendre l’offre

Que comprend exactement ce forfait ?

Outre ses 90 Go de data en 4G/4G+ (le débit est simplement réduit au-delà), ce forfait propose les appels et SMS/MMS en illimité. Y compris depuis l’Europe et les DOM, où en revanche l’enveloppe de date est limitée à 10 Go. De plus, l’accès premium à l’application Free Ligue 1 est inclus et devrait séduire les amateurs de football. Ce forfait a également le bon goût d’être sans engagement et d’être compatible eSIM si votre smartphone l’est également.

Que se passe-t-il après 12 mois ?

Un an après avoir souscrit à cette offre, elle se transformera en forfait Free 5G. Ce dernier est doté de 210 Go de data (25 Go depuis 70 destinations), mais la facture grimpe à 19,99 euros par mois. Si ce prix, cette quantité de data ou encore la 5G ne vous intéressent pas, vous pourrez résilier.

Que propose la concurrence dans cette gamme ?

Tous les autres opérateurs « low cost » proposent temporairement des promos pour quelques jours également sur leurs forfaits sans engagement. Chez Sosh, les 80 Go sont facturés 14,99 euros par mois. Chez B&You, il en coûtera 12,99 euros par mois. Enfin, chez RED cette enveloppe est temporairement proposée à 13,99 euros par mois. Bref, en dehors de la possible évolution coûteuse au bout de 12 mois, l’offre de Free reste la plus intéressante… si vous captez bien son réseau, souvent réputé moins bon.

