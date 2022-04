[Deal du jour] Pour quelques jours, Amazon propose une réduction de 120€ sur le sérieux Samsung Galaxy A52 5G. Une offre intéressante si vous recherchez un smartphone de milieu de gamme au bon rapport qualité-prix.

Dans un article plutôt amusant, le journal Le Parisien nous apprend quels smartphones possèdent les différents candidats à l’élection présidentielle. Si la plupart d’entre eux utilisent un iPhone, Nathalie Arthaud et Fabien Roussel possèdent tous deux un smartphone milieu de gamme, le Samsung Galaxy A52 5G. Impossible de ne pas penser à eux en découvrant la dernière promotion d’Amazon. Facturé depuis son lancement à 449€, le smartphone est temporairement proposé à -27%, soit 329€. Un prix tout de suite plus raisonnable, d’autant que si le smartphone n’est pas parfait, il devrait parfaitement convenir à la vaste majorité des usages.

Le Samsung Galaxy A52 5G // Samsung

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose exactement le Samsung Galaxy A52 5G ?

Comme son nom l’indique, le Samsung Galaxy A52 5G est compatible avec la dernière norme de télécommunication. Avec son écran Super AMOLED FHD+ de 6,5 pouces (2400 x 1080 pixels) doté d’un taux de rafraichissement de 120 Hz pour un affichage fluide au possible et son processeur Snapdragon 750G épaulé par 6 Go de RAM, il dispose d’une jolie fiche technique. Une batterie également correcte de 4500 mAh alimente le tout, chapeauté par Android 11. Le stockage est de 128 Go extensible. Côté appareils photo, on retrouve à l’avant un APN de 32 Mpx, tandis qu’au dos, on trouve 4 capteur : le principal à 64 Mpx, l’ultra-grand-angle de 12 Mpx, le capteur de profondeur et l’objectif macro, chacun faisant 5 Mpx. Enfin, le smartphone est certifié IP67 pour résister à l’eau et à la poussière.

Notez que cette promotion ne s’applique qu’au modèle noir et 5G. Exit la version 4G ou les couleurs lavande et blanc.

Quels avantages à commander chez Amazon ?

Si vous êtes abonné Amazon Prime, la livraison est non seulement gratuite, mais il est possible de recevoir votre Samsung Galaxy A52 5G dès vendredi 8 avril si vous commandez rapidement. Sinon, il faudra payer ou patienter jusqu’à samedi 9. Amazon propose également de payer en plusieurs fois sans frais si besoin, tandis que le site se montre assez souple sur sa politique de retour si le produit ne vous convient pas.

