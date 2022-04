C’est devenu une habitude, tous les ans Xiaomi revient avec son Fan Festival. Pendant cette période de l’année, vous pouvez obtenir les meilleurs prix sur les produits stars du constructeur. Smartphones, moniteur, trottinette : voici notre sélection.

Le Xiaomi Fan Festival est officiellement lancé. Jusqu’au 18 avril, le constructeur chinois baisse le prix d’une bonne partie de ses produits récents. Des baisses de prix valables sur le vaste catalogue d’appareils Xiaomi, mais aussi chez de nombreux e-commerçants.

Les offres sont si nombreuses qu’il est difficile de s’y retrouver. Voici cinq très bons produits affichés en promotion pendant le Xiaomi Fan Festival. Du smartphone à la trottinette électrique, il y en a pour tous les besoins et envies.

Le Xiaomi 11T à 449 euros

Xiaomi n’occupe pas seulement le marché des smartphones peu onéreux. Le constructeur à également une belle gamme d’appareils plus premium, comme le Xiaomi 11T. Ici, le constructeur fait dans l’opulence.

L’écran AMOLED est d’excellente facture, à la fois lumineux et fluide grâce à son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Une fluidité permise également par un puissant processeur, compatible 5G, très à l’aise sur les jeux mobiles. Enfin, l’autonomie généreuse est épaulée par une charge très rapide. Il ne faut que 38 minutes pour passer de 0 à 100 % de batterie. Pas besoin, donc, de laisser son téléphone charger toute la nuit.

Le Xiaomi 11T // Source : Xiaomi

Au final, le Xiaomi 11T possède des caractéristiques de smartphone premium, sans en partager le prix. Pendant le Xiaomi Fan Festival, son tarif est de 449 euros, soit 120 euros moins chers que lors de son lancement.

Le Redmi Note 11 (128 Go) à 229 euros

Voilà plusieurs années que Xiaomi domine le marché des smartphones de milieu de gamme accessibles avec sa série Redmi Note. Et le Redmi Note 11, sorti au début de l’année 2022, confirme la règle. C’est simple : ce téléphone couvre parfaitement tous les usages d’un smartphone à un prix maitrisé.

On apprécie la fluidité de l’expérience proposée, aussi bien grâce au processeur de bonne facture qu’aux 90 Hz de l’écran OLED. Et comme souvent sur les appareils de cette gamme, l’autonomie est gargantuesque. Comptez sur une endurance de 2 jours avec un usage normal.

Le Redmi Note 11 // Source : Xiaomi

Le Redmi Note 11 fait partie des téléphones les plus faciles à conseiller pour les petits budgets. Il devient encore plus intéressant lorsqu’il est en promotion. Son prix passe à 229 euros en version 128 Go (la plus intéressante) grâce à une offre de remboursement de 30 euros.

Le Poco X4 Pro 5G à 269 euros

La gamme Poco de Xiaomi se caractérise par l’excellent rapport performances-prix de ses appareils. Le Poco X4 Pro 5G ne déroge pas à la règle avec son processeur Snapdragon 695. La navigation web se déroule sans accroc, tandis que les jeux 3D tournent toujours de façon très fluide.

La bonne nouvelle, c’est que le Poco X4 Pro 5G ne fait pas de concessions sur la qualité de son écran. La dalle LCD est de très bonne facture : les couleurs sont justes, le pic lumineux est élevé, et on retrouve encore une fois un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Voilà un bel allié pour vos sessions de jeu mobile.

Le Poco X4 Pro 5G // Source : Xiaomi

Comptez 269 euros pour le Poco X4 Pro 5G pendant le Xiaomi Fan Festival. Cela représente une baisse de prix de 30 euros pour un appareil avec un positionnement déjà très agressif.

La trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential à 329 euros

Cela fait déjà plusieurs années que Xiaomi domine le marché des trottinettes électriques en France. La raison ? Le constructeur propose des appareils accessibles, performants et fiables pour leur prix. La trottinette Mi Electric Scooter Essential est l’une des dernières itérations du constructeur, et comme son nom l’indique, elle se concentre sur l’essentiel.

Ici, l’accent est mis sur la qualité et la sécurité de la conduite. Comprenez que la conception est solide, que les composants comme le frein rassurent, et que les performances sont raisonnables. Comptez sur une vitesse maximale d’environ 20 km/h, pour une autonomie d’environ 18 km.

Le Xiaomi Electric Scooter Essential // Source : Xiaomi

Affichée à 329 euros au lieu de 349 euros, la trottinette électrique Mi Electric Scooter Essential fait partie des modèles les plus abordables, mais aussi recommandables du marché.

Le moniteur gaming Mi 2K de 27″ à 349 euros

Faible temps de réponse, haute définition et taux de rafraîchissement élevé : voici ce que recherchent les joueurs de jeux vidéo dans un écran pour PC. Des caractéristiques que l’on retrouve toutes sur le nouveau moniteur de Xiaomi. D’une diagonale de 27″, cet écran affiche une définition 2K (2560 × 1440 pixels) à 165 Hz, avec un temps de réponse d’une milliseconde. En bref, tout ce qui est important pour ne pas être désavantagé dans les jeux compétitifs.

La fiche technique n’est pas amoindrie par la connectique. On retrouve en effet deux ports HDMI 2.0, un Display Port 1.4, deux ports USB 3.0 et enfin une prise jack. De quoi brancher aisément un PC, une console et des enceintes en même temps.

Le moniteur Mi 2K Gaming 27″ // Source : Xiaomi

Le moniteur gaming 27″ avait chamboulé le marché lors de sa sortie grâce à un rapport qualité-prix très attractif. Affiché à 349 euros après 150 euros de remise, il s’agit de l’un des meilleurs écrans du genre à ce prix.

