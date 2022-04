[Deal du jour] Jusqu’au 3 avril, Sosh propose de jolies remises sur ses abonnements Internet Fibre et ADSL. Non seulement le prix est raisonnable, mais c’est en plus probablement le dernier moment pour profiter d’une Livebox 4.

La semaine prochaine, Orange présentera sa Livebox 6. Ce qui veut dire que les offres les moins onéreuses, notamment chez Sosh, risquent de passer à la Livebox 5. Si cette dernière est parfaitement fonctionnelle et présente même certains avantages techniques par rapport à la Livebox 4, certains utilisateurs pourraient lui préférer le précédent modèle, notamment pour son écran très pratique quand on cherche son code Wi-Fi.

Voilà pourquoi la promotion actuellement en cours sur la Boîte Sosh (Fibre ou ADSL), qui se termine le 4 avril prochain à 8 heures du matin, peut être spécialement intéressante. Pour 14,99 euros par mois (au lieu de 29,99 ou 19,99 euros par mois, pendant 12 mois), il est bien entendu question d’accès à Internet, mais aussi de téléphonie fixe (on peut rajouter la télé en option). La location de la Livebox est comprise dans le prix.

Pour mieux comprendre l’offre

Que propose exactement la Boîte Sosh ?

Que vous soyez éligible à la fibre ou uniquement à l’ADSL, l’offre vient donc avec une Livebox 4. Dans le cas de la fibre, on parle de débits descendant et montant jusqu’à 300 Mbits/s. Le téléphone fixe avec les appels illimités vers la France métropolitaine, les DOM et « plus de 100 destinations internationales » est de la partie. Sans engagement, l’offre est facturée dans les deux cas à 14,99 euros par mois pendant 12 mois avant de grimper à 29,99 euros par mois pour la fibre et 19,99 euros par mois pour l’ADSL.

Quelles options sont proposées ?

Pour proposer un tel prix, Sosh ne fournit pas de base de décodeur TV. Celui-ci est disponible en ajoutant 5 euros par mois et s’avère compatible Ultra HD. Notez qu’il est aussi possible de regarder partout (sauf sur votre télévision…) une sélection de chaîne gratuitement en passant par l’appli TV d’Orange.

Quelles différences entre la Livebox 5 et la Livebox 4 ?

Outre la différence visuelle évidente, dont l’abandon de l’écran affichant des informations, les Livebox 4 et Livebox 5 sont légèrement différentes dans leurs entrailles. Le modèle le plus récent affiche un débit théorique supérieur (ce qui ne servira malheureusement à rien dans le cas de cette offre), tout en se montrant moins gourmande en énergie et fabriquée en matériaux recyclés. La Livebox 5 dispose également d’un Wi-Fi qualifié d’intelligent qui promet des connexions sans-fil plus stables. En revanche, la box en version 5 perd un port USB dans la bataille et n’en propose donc qu’un.

