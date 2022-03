À 299 euros, le pack Samsung Galaxy Watch 4 Classic + Buds Plus est moins cher que la montre seule

[Deal du jour] Si vous aviez prévu d’enfin vous offrir une montre connectée, c’est sans doute l’occasion idéale. L’excellente Samsung Galaxy Watch 4 Classic est vendue en pack avec les écouteurs sans fils Buds+ chez Boulanger. Le tout passe de 399 euros à 299 euros.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est l’une des premières montres connectées du constructeur coréen à être équipée de Wear OS 3 avec l’interface One UI Watch. Elle promet une meilleure expérience utilisateur et des fonctionnalités liées à la santé toujours aussi complètes. En ce moment, la montre connectée de Samsung est proposée avec des écouteurs pour moins de 300 euros.

La Galaxy Watch 4 vaut à elle seule 399 euros… soit le prix de ce pack. De leur côté, les Galaxy Buds+ sont vendus une centaine d’euros. Autant dire qu’en proposant les deux produits à 349 euros, Boulanger met le paquet. Mais avec l’ODR de Samsung le pack vous revient finalement 299 euros — une belle affaire !

Boulanger propose également la Galaxy Watch 4 dans un pack avec le Pad à induction de Samsung à moins de 230 euros.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques de la Galaxy Watch 4 Classic ?

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic adopte un look sportif, avec des finitions exemplaires. On retrouve des matériaux nobles avec un revêtement mat du boîtier en acier inoxydable, du plus bel effet. Cette version intègre une lunette rotative, qui assure toujours une bonne fluidité pour la navigation dans les menus et permet de ne pas toucher l’écran de la montre. Concernant l’écran, la version 46 mm dont il est question ici dispose d’une diagonale de 1,4 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels, en OLED pour des noirs plus profonds. La luminosité peut être réglée automatiquement ou manuellement, et s’adapte bien à l’environnement. De plus, la montre dispose du mode Always-on.

Quelles sont les nouveautés ?

L’un des changements majeurs se situe dans les entrailles de la montre, puisque Samsung délaisse son système d’exploitation Tizen et se tourne vers WearOS, avec l’interface One UI Watch. Ce changement apporte une nouvelle interface simple à utiliser et fluide, mais permet surtout d’avoir accès à un large panel d’application du Play Store nettement plus riche, directement depuis la montre.

Comme toute montre connectée, la Galaxy Watch 4 Classic est équipée de nombreux capteurs. Vous allez pouvoir relever la tension artérielle et faire des ECG. Elle sera même capable de détecter vos ronflements et propose un suivi continu de l’oxygénation du sang durant le sommeil. Elle est plus performante qu’auparavant, et plus endurante. Selon le constructeur, la montre est capable de tenir environ 2 jours, soit jusqu’à 40 heures d’utilisation pour une recharge en 2 heures.

Et les écouteurs, sont-ils intéressants ?

Les Galaxy Buds+ sont une version améliorée de leurs prédécesseurs, les Galaxy Buds. Ils sont particulièrement confortables à porter, ce qui les rend parfaits pour les séances de sport, et profitent d’un design très discret. On pourra regretter que la réduction de bruit active ne soit pas au programme sur ces écouteurs sans fil, mais un nouveau mode d’isolation passive a été ajouté. C’est surtout du côté de l’autonomie qu’il y a une amélioration : les écouteurs grimpent désormais à 22 heures, contre 14 heures auparavant. Ils ont d’ailleurs l’avantage de se recharger sur n’importe quel chargeur sans fil compatible Qi. Côté son, c’est AKG qui est à la manœuvre, et le résultat est très plaisant.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.