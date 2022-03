La mise à jour iOS 15.4 permet aux propriétaires d’un iPhone 12 ou 13 de déverrouiller leur smartphone en portant un masque. Voici comment configurer cette fonction.

Depuis le 14 mars 2022, Apple permet aux propriétaires d’un iPhone 12 ou d’un iPhone 13 de déverrouiller leur iPhone avec un masque. Pour avoir accès à cette fonction, ils doivent d’abord installer la mise à jour iOS 15.4, disponible dans Réglages, Général, Mise à jour logicielle. Il est ensuite possible d’utiliser Face ID, le système de reconnaissance faciale d’Apple depuis 2017, en portant un masque.

Comment faire pour activer cette fonction après deux ans de galère et de déverrouillage de son smartphone avec un code ? Vous allez voir, c’est très simple.

Face ID doit être reconfiguré

Si votre iPhone est compatible (12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max), alors il devrait vous inciter à réenregistrer votre visage après la mise à jour. Étrangement, la configuration se fait sans masque. Votre iPhone réalisera un scan 3D de votre visage, mais captera plus d’informations que lors des précédentes fois sur le haut de votre visage, en particulier sur vos yeux. C’est grâce à ces informations qu’il pourra vous identifier sans voir votre nez ou votre bouche.

Le processus de configuration de Face ID reste le même, mais on ne le fait qu’une fois. // Source : Numerama

Si par erreur, vous ignorez cette étape, alors Face ID continuera de ne pas fonctionner sans masque. Il reste toutefois possible de le rendre compatible en se rendant dans Réglages → Face ID et code → Face ID avec un masque. En activant l’option, vous serez invité à reconfigurer votre visage une nouvelle fois. Autre possibilité, vous pouvez réinitialiser complètement Face ID et tout configurer de nouveau.

Pourquoi Apple limite-t-il cette fonction aux iPhone les plus récents ? C’est difficile à dire. Les iPhone X, XR, XS, 11 et 11 Pro n’ont pas le droit à Face ID avec un masque, alors qu’ils sont dotés d’une caméra TrueDepth, dédiée à la reconnaissance faciale. On pourrait penser que cette limitation est marketing et vise à forcer les propriétaires d’un « ancien » iPhone à changer de smartphone mais, comme le signalent nos confrères d’iGen, elle pourrait aussi être technique. En effet, depuis l’iPhone 12, le projecteur de points de la caméra TrueDepth est deux fois plus grand. Il est possible que seul ce dernier garantisse un haut niveau de sécurité même sans masque, ce qui pourrait avoir incité Apple à la prudence.