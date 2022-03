Avec 400€ de réduction, ce PC portable avec écran OLED est un excellent deal

Les écrans OLED se démocratisent de plus en plus sur les ordinateurs portables, et sont même à des prix très avantageux. C’est le cas du modèle d’Asus qui chute à 799 euros contre 1 199 euros habituellement.

Les ordinateurs portables VivoBook d’Asus sont très appréciés. Ils le sont particulièrement, depuis que la marque à introduit la technologie OLED sur les écrans de ses laptops. Les VivoBook proposent non seulement une meilleure qualité d’affichage, mais délivrent aussi de bonnes performances pour un prix relativement accessible. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui, car le modèle S3500QA-L1184W d’Asus chute à moins de 800 euros.

Au lieu d’un prix barré à 1 199 euros, le Asus VivoBook Pro 15 OLED (S3500QA-L1184W) est désormais à 799 euros sur le site Cdiscount, en utilisant le code OLED100.

Asus VivoBook Pro 15 OLED

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la force de ce PC portable ?

Ce qui frappe en premier lieu lorsque l’on voit cet Asus VivoBook OLED 15 (S3500QA-L1184W), c’est son design. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception épurée et élégante très réussie. Mais la véritable pièce maîtresse est sans conteste son écran OLED de 15,6 pouces, avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels. C’est tout simplement l’assurance d’une excellente qualité d’affichage, avec un taux de contraste infini, des noirs profonds et un retour lumineux parfait.

Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des séries, le confort visuel sera au rendez-vous. Sa conception a été pensée pour être facile à transporter grâce à son format compact et léger (1,65 kg). Et la connectique n’est pas mise de côté pour autant. Elle est même plutôt complète : avec trois ports USB, un port USB C, un port HDMI, un port jack 3,5 mm ainsi qu’un lecteur de cartes microSD.

Est-ce que la configuration est assez puissante ?

Le VivoBook 15 Pro OLED d’ASUS ne mise pas tout sur son écran. Il s’agit même d’un ultraportable très équilibré et taillé pour répondre aux besoins du quotidien. On retrouve sur ce modèle une puce AMD Ryzen 7 5800H, avec 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le PC portable d’Asus est capable de faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Toutefois ce laptop trouvera ces limites sur le gaming, ce n’est pas une machine de guerre pour jouer, mais avec la présence de la carte graphique AMD Radeon, il pourra tout de même vous permettre de jouer à des jeux en 2D ou 3D peu gourmands. À noter, ce laptop tourne sous Windows 11.

Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go au format NVMe, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais également de réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. Et si avec tous ces éléments, l’autonomie vous inquiète, pas de panique ! Avec sa batterie de 63 Whr l’appareil est capable de tenir environ 10 heures en utilisation classique — de quoi l’utiliser une bonne journée loin d’une prise. C’est notamment dû à l’OLED, qui se trouve être une technologie beaucoup moins énergivore que le LCD classique.

