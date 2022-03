Cette webcam Logitech qui filme en 4K est à moitié prix

[Le Deal du Jour] Si vous cherchez une webcam pour commencer à streamer, ou simplement pour être plus beau ou belle sur vos appels en visio, la webcam Logitech Brio Stream pourrait bien vous convenir. D’autant plus qu’elle coûte actuellement 114,99 euros au lieu de 249 euros sur Amazon.

On la pensait reléguée au fond de nos placards, mais le télétravail l’a ramenée sur le devant de la scène. La webcam a en effet fait un grand retour en force lorsque les appels en visioconférence sont devenus quotidiens pour les télétravailleurs. Si la webcam intégrée dans les ordinateurs suffit pour certains, en acquérir une autre plus efficace peut parfois se révéler judicieux. Ce genre de produit est aussi indispensable pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la grande aventure du stream sur Twitch. Bref, si vous souhaitez en posséder une et paraître vous votre meilleur jour sur vos vidéos, autant miser sur la qualité, comme celle que propose la Logitech Brio Stream à prix réduit.

On peut aujourd’hui trouver cette webcam Logitech Brio Stream à 114,99 euros au lieu de 249 euros, soit une réduction de 54% sur Amazon.

La webcam Logitech Brio Stream.

Pour mieux comprendre l’offre

Concrètement, pourquoi choisir la webcam Logitech Brio Stream ?

Dotée d’un clip réglable grâce auquel vous pourrez fixer la webcam sur votre PC portable ou sur votre écran, la Logitech Brio Stream permet de passer des appels vidéos en 4K à 30 images par seconde (ou en 1080p à 30 ou 60 ips), ce qui vous aidera à coup sûr à afficher votre plus beau visage face à vos interlocuteurs. L’image retransmise sera riche en détail et les couleurs bien vives et fidèles à la réalité. La luminosité ne sera pas laissée de côté puisque la technologie RightLight 3, avec un mode HDR, se chargera d’ajuster l’image et d’éclairer votre visage, même si vous êtes plongés dans une pièce qui manque de lumière. Et grâce au logiciel Logi Tune, vous pourrez même choisir parmi trois réglages de champ de vision pour le cadrage de votre vidéo : 90° pour une large vue d’ensemble, ou bien 78° ou 65° pour faire la mise au point sur votre visage.

Que propose-t-elle d’autre ?

La webcam ne se contente pas de proposer une excellente qualité d’image. Le son n’est évidemment pas en reste. La Logitech Brio Stream intègre ainsi deux micros omnidirectionnels, qui sont capables de capturer clairement les sons jusqu’à un mètre de distance. Et ce n’est pas tout, puisque la webcam est munie de la technologie de réduction de bruit active qui permet de gommer les bruits de fond qui parasiteraient votre appel, pour ne se concentrer que sur votre voix.

Et pour le stream ?

Outre sa qualité d’image en 4K, la webcam propose plusieurs fonctionnalités pour agrémenter vos streams sur Twitch ou YouTube. Vous pourrez par exemple personnaliser votre vidéo grâce à des filtres notamment. Le logiciel Logitech Capture vous permettra quant à lui de créer du contenu tout-en-un pour vos streams, en incrustant du texte sur votre vidéo par exemple ou bien d’autres sources vidéo. Enfin, le logiciel G Hub de la marque vous donnera accès à un OBS intégré pour une diffusion en direct personnalisée.

Et puisqu’on parle de diffusion en direct, notez que pour l’achat de cette webcam, une licence XSplit de 12 mois est offerte. Vous pourrez ainsi profiter de diffusions en live compatibles avec la 4K, avec un débit d’images élevé.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.