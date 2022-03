Free mobile met le paquet pour son nouveau forfait mobile : 110 Go pour moins de 10€/mois

Free mobile profite de l’effervescence des offres de forfait mobile du moment pour proposer la sienne : 110 Go pour 9,99 euros par mois, pendant un an.

Chaque jour, la rédaction sélectionne, pour vous, un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

C’est décidément une très bonne période du côté des offres de forfaits mobile sans engagement. Après les plus gros opérateurs low cost comme Bouygues Télécom et RED, c’est maintenant au tour de Free de mettre à jour son offre phare, avec pas moins de 110Go de données 4G pour seulement de 9,99 euros par mois jusqu’à demain minuit. Difficile de faire mieux !

les détails des 3 forfaits sur le site de Free // Source: Free

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi ce forfait est-il si intéressant ?

Le premier point à retenir, c’est d’abord l’enveloppe colossale de Go que propose ce forfait. Si vous êtes un amateur de streaming de vidéo ou passez vos journées à naviguer sur les réseaux sociaux, ces 110 Go ne seront pas de trop pour vous satisfaire. Notez que si vous êtes abonné Freebox Pop, vous pouvez également profiter du bouquet TV de votre abonnement sur votre mobile. Si besoin, le partage de connexion et la compatibilité avec les box 4G peuvent être bien utiles pour en faire profiter votre entourage si votre domicile est mal desservi en connexion domestique.

Attention cependant, même si le prix mensuel est bas, notez que le forfait passe à 19,99 euros mensuels au bout d’un an de souscription. Cependant, le forfait pivote vers l’offre à 210 Go en 4G et même 5G. Vous avez bien sûr la possibilité de résilier le forfait avant la bascule de prix, celui-ci étant sans engagement.

Qu’est-ce que je dois savoir de plus ?

Au delà des données 4G, ce forfait en série limitée dispose des appels illimités vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine et dans les DOM. Les SMS et MMS sont également illimités, pour le même territoire en plus de l’Europe (hors Mayotte). Une fois la bascule faite sur le forfait 5G, vous aurez le droit aux communications vers des destinations internationales en plus, comme le Canada, l’Australie, les USA, la Chine ou Israël.

Pour l’Europe et les DOM, Free mobile a prévu une enveloppe de 10 Go pour que vous puissiez profiter de données 4G à l’étranger pour utiliser son GPS sans devoir passer par un réseau Wi-Fi par exemple. Cette enveloppe est proposée en plus et n’est pas décomptée du forfait de base comme chez certains opérateurs.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.