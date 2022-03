Nvidia Shield TV Pro : la meilleure box Android TV est de retour en promotion

[Le Deal du Jour] La Nvidia Shield TV Pro a beau être sortie il y a trois ans, elle reste encore aujourd’hui le meilleur boîtier Android TV. Son prix baisse très rarement, mais aujourd’hui, une promotion est tout de même proposée sur Amazon.

Boîtier multimédia, mais aussi console de jeux : la Nvidia Shield TV Pro, lancée en 2019, réunit le meilleur des deux mondes. C’est notamment pour cela qu’elle figure encore aujourd’hui sur le haut du podium. Puissante et riche en fonctionnalités, elle permet de connecter sa TV en un clin d’œil. Comme elle est rarement en promotion, autant sauter sur l’occasion lorsqu’une réduction est proposée, comme c’est le cas actuellement, ce 3 mars 2022.

En effet, au lieu d’un prix de départ fixé à 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est désormais disponible à 189,99 euros sur Amazon.

La Nvidia Shield TV Pro avec sa télécommande.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la Nvidia Shield TV Pro ?

La Nvidia Shield TV Pro est une box Android TV haut de gamme, qui se démarque nettement des autres modèles présents sur le marché. Si elle propose, comme les autres, de connecter votre TV pour la transformer en Smart TV, elle présente bien d’autres atouts, comme sa compatibilité avec la norme vidéo Dolby Vision ainsi qu’une émulation Dolby Atmos pour un son bien riche et immersif. Elle sera aussi compatible avec la 4K HDR et HDR 10, et pourra upscaler les contenus de la TV jusqu’en 4K. En bref, la Nvidia Shield TV Pro vous permettra de profiter d’une excellente qualité d’image sur tous vos contenus. Attention tout de même à veiller à posséder une TV compatible 4K pour pouvoir profiter pleinement de ses capacités.

Mention spéciale aussi pour l’OS de Google, grâce auquel vous pourrez avoir accès à une foule d’applications phares du Play Store, mais aussi à la fonction Chromecast, qui, pour rappel, permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Google Assistant sera également de la partie pour satisfaire toutes vos requêtes vocales.

Pourquoi est-elle intéressante aussi niveau gaming ?

La marque Nvidia n’est certainement pas inconnue des gameuses et gamers. Elle se devait donc de rester fidèle à son identité et proposer une box TV aussi tournée vers le jeu. Ainsi, la Shield TV Pro pourra faire tourner tous les jeux présents sur le store grâce à la puissance de son SoC Tegra X1+, épaulée par 3 Go de mémoire vive. Notons aussi la compatibilité avec le service de cloud gaming GeForce Now, qui donne notamment accès à vos jeux provenant de boutiques comme Steam ou Epic. Ce service vous permettra aussi de jouer à des jeux triple A dans leurs meilleures conditions graphiques si vous disposez d’une bonne connexion Internet.

Qu’en dire de plus ?

La télécommande qui accompagne la Nvidia Shield TV Pro comporte de nouvelles fonctionnalités par rapport à l’ancienne version, comme la détection des mouvements et la possibilité de la localiser à distance pour ne plus l’égarer. Elle comporte par ailleurs 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, ainsi qu’une zone de navigation et un bouton raccourci dédié à Netflix. Son micro intégré permet de solliciter Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa si besoin.

Enfin, son design plus massif que la Nvidia Shield TV classique en forme de cylindre lui permet de proposer une connectique plus fournie. On aura donc ici droit à deux ports USB 3.0 (bien utiles pour connecter des manettes de jeu ou étendre le stockage de la Shield TV Pro, par exemple), un port Ethernet et un port HDMI. Sachez enfin que cette box Android TV peut aussi servir de serveur Plex en Full HD si vous connectez un disque dur externe au boîtier.

