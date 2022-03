Les AirPods Pro sont de retour sous les 200 euros grâce à un code promo

[Deal du jour] Depuis la commercialisation des AirPods 3, il est devenu assez rare de profiter de belles réductions pour la version Pro. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, on peut les retrouver à 195 euros, contre 279 euros à leur sortie.

Depuis leur lancement (2019), les AirPods Pro n’ont pas perdu leur notoriété. Ces écouteurs comptent parmi les meilleures références des écouteurs sans fil intra-auriculaires. Ce succès est en partie dû à la présence de la technologie de réduction de bruit active, qui se montre à la hauteur jusqu’à même rivaliser avec les cadors de ce domaine. Une deuxième version est en préparation, ce qui laisse aux AirPods Pro premiers du nom l’occasion de baisser leur prix.

Avec un prix de lancement à 279 euros, les AirPods Pro sont aux alentours des 240 euros chez plusieurs sites marchands, mais grâce au code promo « 20DES200 » , les true wireless passent à 195 euros seulement sur Cdiscount.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelle est la différence entre les AirPods Pro et les AirPods 3 ?

Présentés en 2019, les AirPods Pro d’Apple peuvent paraître vieillissants. Ils ne sont d’ailleurs plus les derniers true wireless de la marque. Il y a de cela quelques mois, la firme de Cupertino a dévoilé la troisième génération des AirPods. Un modèle qui améliore nettement la recette de la génération précédente, mais qui fait l’impasse sur la réduction de bruit.

Donc si vous êtes plus friands du format intra-auriculaire, et souhaitez vous isoler à tout instant, c’est plutôt vers les AirPods Pro qu’il faut se diriger. Ils sont l’assurance de profiter d’une bonne isolation passive, le tout accompagné d’une réduction de bruit active. Et pour une première, c’est une réussite. Ces écouteurs vont pouvoir supprimer le bruit ambiant de manière efficace et ainsi, favoriser l’immersion sonore une fois dans les oreilles. La qualité audio est également au rendez-vous, d’autant plus avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos.

Sont-ils toujours recommandables ?

Ici, la firme californienne prouve son savoir-faire en concevant des écouteurs dont la longévité n’est pas à craindre. Ils restent agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles. Et malgré un boîtier plus large, ce dernier reste compact et léger. Concernant l’autonomie, les AirPods Pro tiennent environ 24 heures avec le boîtier compatible charge sans fil. Vous pourrez compter jusqu’à 4h30 d’utilisation avant de remettre les oreillettes dans leur boîte.

Enfin, ces écouteurs s’intégreront parfaitement dans l’écosystème d’Apple. Que ce soit avec un iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou encore Apple Watch, ils se configurent en un seul geste et s’appareillent rapidement. Vous allez pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités exclusives comme le mode Play/Pause en retirant simplement un écouteur de votre oreille, ou encore le mode Transparence, qui permet d’entendre tout ce qu’il se passe autour de vous. Vous pourrez également apprécier la simplicité de basculer automatiquement vers d’autres appareils. Ils fonctionnent très bien avec les smartphones Android, mais vous ne pourrez pas profiter pleinement des fonctionnalités citées plus haut.

