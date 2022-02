Free Mobile étend la liste des téléphones éligibles à des appels de meilleure qualité

Free Mobile active la technologie VoLTE (appels 4G) à davantage de smartphones.

Si vous avez un forfait chez Free Mobile, peut-être êtes-vous éligible sans le savoir au nouveau service VoLTE (Voice over LTE en anglais) ? Pour le savoir, il vous faut un smartphone compatible et demander son activation. Vous ne savez pas si votre terminal l’est ? L’opérateur tient justement une page à votre disposition pour voir si votre modèle est pris en charge.

Free Mobile active le VoLTE sur davantage de téléphones

Celle-ci vient justement de bénéficier d’une mise à jour, annoncée le 18 février par l’un des comptes officiels de l’entreprise. La liste renseigne les téléphones déjà compatibles et indique ceux qui le seront à diverses échéances (premier semestre et deuxième trimestre). Les modèles concernés sont parfois relativement anciens, à l’image de l’iPhone 6S Plus ou du Pixel 4a.

Le Pixel 4a est l’un des modèles pris en charge par Free Mobile pour le VoLTE. // Source : Louise Audry pour Numerama

Le VoLTE a pour particularité de faire passer les appels émis ou reçus sur le réseau 4G. Ces appels 4G ont pour avantage de rehausser grandement la qualité sonore des communications. Autre intérêt : il est possible de naviguer sur Internet en même temps qu’une conversation au téléphone. Enfin, le délai pour joindre quelqu’un est pratiquement instantané, sans délai d’attente avant la sonnerie.

Pour activer le service VoLTE, il suffit d’envoyer « volte » par SMS au 1337. Cela n’est pas nécessaire ni sur les forfaits Free Pro ni sur les smartphones qui sont commercialisés à partir du 1er janvier 2022. Ces modèles bénéficient directement de la technologie VoLTE. Celle-ci avait été promise en septembre par Free, pour une disponibilité à partir de décembre.

