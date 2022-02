[Le Deal du Jour] Il est enfin possible de trouver l’un des meilleurs smartphones Apple un peu moins cher que d’ordinaire. Actuellement, l’iPhone 13 est disponible à 849 euros au lieu de 909 euros sur le site de RED by SFR.

Les rumeurs vont déjà bon train concernant le prochain iPhone 14, qui devrait sortir à la rentrée 2022. Mais pour le moment, l’iPhone 13 reste le fleuron d’Apple, qui a bénéficié de quelques améliorations bienvenues par rapport à sa version précédente. Même si la gamme Pro apporte des nouveautés qui suffisent à la placer sur le haut du podium, le modèle classique n’est pas dénué d’atouts. L’un de ses avantages ? Son prix, qui baisse actuellement de 60 euros.

En effet, lancé à 909 euros, l’iPhone 13 (128 Go) est en ce moment disponible à 849 euros sur le site de RED by SFR. Ce prix vaut d’ailleurs pour tous ses coloris.

Les différents coloris de l’iPhone 13 d’Apple // Source : Apple.

Pour mieux comprendre l’offre

L’iPhone 13 diffère-t-il vraiment de l’iPhone 12 ?

Au niveau du design, pas vraiment. L’iPhone 13 conserve le même format rectangulaire, les mêmes bords arrondis en aluminium brossé, le même dos en verre… En bref, la sensation reste similaire, et ce n’est clairement pas un défaut. On a ici droit à un smartphone vraiment élégant et bien fini. Mais de petites différences existent tout de même : l’iPhone 13 est en effet un poil plus lourd que l’iPhone 12, et pèse 173 grammes contre 162 grammes pour la version antérieure. L’iPhone 13 est aussi un peu plus épais. Et l’un des changements les plus marquants reste la taille de l’encoche, qui a été réduite de 20 %, ce qui permet de libérer un peu d’espace sur le haut de l’écran.

Sinon, la marque à la pomme n’a pas changé sa recette au niveau de l’écran : on aura toujours droit à de l’OLED sur une diagonale de 6,1 pouces. La dalle sera là encore d’une excellente qualité, avec une luminosité améliorée. On regrettera peut-être le taux de rafraîchissement de 60 Hz seulement, alors que les versions Pro et Pro Max proposent du 120 Hz, soit une très bonne fluidité. Mais la navigation sera quand même très agréable et optimisée sur l’iPhone 13 malgré ce taux un peu bas.

Et côté puissance ?

Si la marque ne mise pas sur de gros changements au niveau du design, elle se doit tout de même d’apporter un petit boost de puissance chaque année sur ses nouveaux modèles. C’est bel et bien le cas sur l’iPhone 13, qui embarque une puce A15 Bionic et ses 15 milliards de transistors qui lui offrent davantage de puissance brute. L’accent a également été mis sur l’intelligence artificielle : selon l’entreprise, la puce est capable de gérer plusieurs billions d’opérations par seconde, c’est dire.

Cette puce a aussi un autre avantage : elle optimise grandement l’autonomie du smartphone. Cela permet ainsi à l’iPhone 13 de tenir 24 heures sans flancher.

Qu’en dire de plus ?

La partie photo est une caractéristique centrale de l’iPhone, qu’Apple tente chaque année d’améliorer. Ainsi, l’iPhone 13 intègre les mêmes capteurs grand-angle et ultra grand-angle que l’iPhone 12 Pro Max de l’an dernier. Ces capteurs, plus gros, capturent bien plus de lumière, ce qui permet de profiter d’un très bon niveau de détails. Sur le capteur grand-angle, on trouvera aussi un stabilisateur mécanique. Les photos prises avec le module de l’iPhone 13 pourront aussi bénéficier du traitement de l’IA, qui se chargera de peaufiner et ajuster les détails de vos photos.

Si vous souhaitez avoir encore plus d’informations sur ce smartphone premium, sachez qu’un test complet de l’iPhone 13 est disponible sur notre site.

