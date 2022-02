Commercialisés au tarif de 120 euros (ou 80 euros pendant la période de lancement), les Echo Buds sont les premiers écouteurs sans-fil d’Amazon en France. Malgré leur petit prix, ils proposent réduction de bruit active et contrôle vocal via Alexa.

Trois ans après les États-Unis, Amazon lance enfin ses écouteurs Echo Buds en France. C’est la seconde génération de l’accessoire, présentée en 2021, qui est proposée sur la boutique française du géant du web depuis le 16 février. Déclinés en deux modèles (recharge filaire seulement ou recharge filaire et sans-fil), les Echo Buds coûteront en temps normal 119,99 ou 139,99 euros. Amazon étant Amazon, il solde déjà son nouveau produit star à 79,99 euros ou 99,99 euros. On imagine que les promotions devraient s’enchaîner avec les Echo Buds.

Des écouteurs qui vont faire mal

Selon nous, ce lancement est tout sauf anodin. Dans un marché en croissante constante comme celui des écouteurs sans-fil, mais saturé par des centaines de propositions, Amazon est un des acteurs les mieux placés pour réussir à s’imposer. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’Amazon possède Amazon. On imagine que les requêtes « écouteurs sans-fil », « écouteurs Bluetooth » ou « AirPods » recommanderont assez rapidement les Echo Buds, ce qui leur offrira une visibilité à laquelle aucun autre ne peut prétendre. Enfin, au vu des prix pratiqués par Amazon, qui baisseront sûrement au fur et à mesure des vagues promotionnelles (soldes, Black Friday, journée shopping, etc.), les Echo Buds devraient rapidement devenir des alternatives très rentables aux écouteurs d’Apple et Samsung. En espérant qu’ils soient bons.

Des caractéristiques prometteuses

Au moment de l’écriture de ces lignes, Numerama n’a pas encore testé les Echo Buds. Cependant, la fiche technique des écouteurs est plutôt encourageante. Malgré leur petit prix, les Echo Buds proposent de la réduction de bruit active, embarquent l’assistant vocal Alexa (qui appartient à Amazon) et disposent de 5 heures d’autonomie sur une seule charge, avec la réduction de bruit activée (leur boîtier peut leur offrir jusqu’à 15 heures d’autonomie). Si la qualité sonore est au rendez-vous, ce que nous pourrons vous dire prochainement, alors Amazon aura sans doute un best-seller. Il s’agit d’écouteurs intra-auriculaires.

En cas de perte d’un écouteur, Amazon nous indique que son remplacement coûtera 59,99 euros, ce qui est un prix plutôt classique pour l’industrie. Si vous n’êtes pas séduits par la proposition d’Amazon, Numerama vous recommande son guide sur les écouteurs sans-fil qui met notamment en avant les Nothing Ear(1), des écouteurs à 99 euros. Ils sont sans doute les rivaux principaux des Echo Buds, même si Amazon gagne la bataille de la disponibilité.