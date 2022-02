[Podcast] On ne voyage plus pareil depuis Instagram

[En partenariat avec Numerama] Dans ce nouvel épisode du Meilleur des Mondes, l’émission de France Culture qui met le futur en débat, se pose la question du bouleversement du tourisme par Instagram.

Nos vies prennent d’autres couleurs sous les filtres d’Instagram, le réseau social où le bonheur est roi, et c’est en particulier le cas de nos échappées touristiques. Mais les voyages ont toujours été mis en scène : récits de voyage, les albums photos, etc. Que change Instagram à cette narration ? Le réseau est-il en train de favoriser le tourisme de masse, le mimétisme, en ayant recours aux influenceurs et au big data ? Et si, inversement, Instagram pouvait peut-être favoriser le tourisme éthique ?

Ces questions sont posées dans ce nouvel épisode du Meilleur des Mondes, émission partenaire de Numerama sur France Culture.

Nos vacances sous influence ?

Pour débattre de la métamorphose du tourisme sous l’influence d’Instagram, François Saltiel recevait dans cet épisode :

Saskia Cousin , anthropologue, professeure de sociologie à l’Université de Paris Nanterre et co-autrice avec Bertrand Réau de Sociologie du tourisme (Ed. La découverte, 2016), également coordinatrice du numéro Tourisme et Pandémies de la revue Mondes du tourisme publié en décembre 2021.

, anthropologue, professeure de sociologie à l’Université de Paris Nanterre et co-autrice avec Bertrand Réau de Sociologie du tourisme (Ed. La découverte, 2016), également coordinatrice du numéro Tourisme et Pandémies de la revue Mondes du tourisme publié en décembre 2021. Cyril Blanchet , doctorant en sciences de l’information et de la communication, spécialiste des mutations numériques du tourisme

, doctorant en sciences de l’information et de la communication, spécialiste des mutations numériques du tourisme Nicolas de Dianous, directeur associé de We Like Travel, agence de communication spécialisée dans le secteur du tourisme

En fin d’émission, retrouverez la chronique Numerama (50:03′) : Marie Turcan décrypte le rôle de Dubaï comme centre du tourisme numérique.