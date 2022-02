Le forfait mobile le plus intéressant est chez RED : 100 Go à 10 € par mois

[Deal du jour] Alors que les soldes touchent à leur fin, RED bouscule de nouveau le marché des télécoms en proposant son forfait BIG RED. Seulement, vous avez moins de deux jours pour profiter de ce forfait de 100 Go à seulement 10 euros par mois.

Depuis le début des soldes, les opérateurs téléphoniques n’ont cessé de proposer des forfaits mobile toujours plus fournis en data, et de moins en moins chers. Et pour la fin de l’événement, RED sort le grand jeu ! Il propose l’un des forfaits sans engagement les plus intéressants avec 100 Go pour 10 euros par mois.

Ce forfait de 100 Go sans engagement est valable jusqu’au 6 février 2022 et est affiché à 10 euros par mois sans augmentation de prix l’année suivante.

BIG RED – Forfait 100 Go. // Source : RED

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi ce forfait BIG RED est-il intéressant ?

Les Séries limitées BIG RED sont particulièrement intéressantes pour qui recherche un forfait gonflé en data pour pas cher. L’opérateur virtuel s’appuie sur le réseau de SFR et c’est une bonne chose : vous êtes assuré d’obtenir une qualité de service couvant plus de 95 % du territoire Métropolitain, avec l’un des meilleurs taux moyens de téléchargement du marché d’après l’ARCEP.

Bien évidemment, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Vous pourrez ainsi profiter de la fiabilité du réseau dans tout le pays, les DOM et chez ses partenaires en Europe. La limite se situe à 200 correspondants différents par mois et 3h maximum par appel.

Ce forfait est-il assez fourni en data ?

S’il y a le mot BIG dans son forfait spécial, ce n’est pas pour rien… L’opérateur propose une enveloppe 4G conséquente de 100 Go. Ainsi, vous allez pouvoir profiter de votre mobile sans crainte d’être trop limité, et d’une connexion haut débit sur votre smartphone. Cela vous sera utile pour notamment pour regarder des séries Netflix, des vidéos YouTube ou les réseaux sociaux. Vous pouvez même en faire profiter toute la famille ou vos amis grâce à la fonction de partage de connexion.

Ce forfait propose aussi une enveloppe de données de 14 Go à utiliser en Europe et DOM pour être un minimum autonome à l’étranger. Cela peut être bien utile en cas de déplacement professionnel ou pour ses vacances, pour avoir accès au réseau à l’étranger sans avoir à se connecter à un réseau Wi-Fi.

