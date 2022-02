Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

En concevant la gamme The Frame, Samsung a créé des TV QLED atypiques pour embellir votre intérieur. Lancé à 1 499 euros, le modèle 55 pouces de 2021 est aujourd’hui en promotion à 799 euros, grâce une réduction cumulée à une ODR.

Il est difficile de se différencier dans la marée des téléviseurs 4K, mais le géant sud-coréen a trouvé un moyen de se démarquer de la concurrence en proposant un design proche des tableaux d’art. En effet, Samsung propose la gamme The Frame, des téléviseurs qui viennent habiller votre intérieur sans pour autant négliger la fiche technique. Et la bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui, le modèle 55 pouces devient nettement plus accessible.

Au lieu de 1 499 euros au lancement, le TV Samsung The Frame QE55LS03A de 55 pouces devient plus abordable durant les soldes : 799 euros chez Rue du Commerce. Pour obtenir ce prix, il suffit de déduire l’ODR de 100 euros en plus de la remise immédiate sur le site marchand.

Samsung The Frame

Pour mieux comprendre l’offre

Est-ce un téléviseur… ou bien un tableau ?

Depuis leur arrivée sur le marché, les téléviseurs de la gamme The Frame tiennent leur promesse. C’est-à-dire réussir à proposer un téléviseur qui allie technologie et esthétique avec brio. Samsung rend votre téléviseur beaucoup moins banal. Avec son design épuré et élégant, il fait office de tableau avec un cadre autour de l’écran — un véritable trompe-l’oeil.

Cette gamme à la particularité d’accueillir une sacrée galerie d’œuvres d’art, ou si vous préférez, une photo personnelle dès que la TV sera en veille. La firme sud-coréenne a même pensé à intégrer un détecteur de mouvement, qui va permettre d’éteindre l’écran si personne ne se trouve dans la pièce avant d’économiser de l’énergie.

Qu’en est-il de sa fiche technique ?

Outre le fait qu’il ne fera pas tache dans votre intérieur, ce TV dispose d’une fiche technique complète. L’écran QLED de 55 pouces offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs. Si ce n’est pas au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. Ce modèle profite bien évidemment de la 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ (mais pas HDR10) afin de fournir une belle finesse d’image. Ajoutez à cela l’intégration du processeur Quantum Processeur 4K, qui assurera la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus en 4K UHD.

Après les amateurs d’art, ce TV est pensé aussi pour les joueurs et joueuses. En effet, Samsung a eu la bonne idée de penser à ceux qui détiennent une console next-gen, et propose un port HDMI 2.1. Le TV est donc capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5.

Ainsi, la télé affichera vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Vos gameplay seront fluides avec des images plus nettes, sans latence et sans déchirure d’écran, grâce à la présence du mode ALLM, du taux de rafraîchissement variable (VRR) et la technologie G-Sync et AMD FreeSync. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Autre chose ?

Pour vous offrir la meilleure expérience TV, Samsung propose son système maison TizenOS. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby afin de la contrôler à la voix sans avoir à toucher la télécommande. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

