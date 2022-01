Pendant les soldes, le pack Xiaomi 11 Lite 5G NE + Mi True Wireless Earphones 2 profite de 120 euros de réduction

Les soldes ont débuté il y a peu et déjà plusieurs offres se détachent du lot, dont le pack comprenant le Xiaomi 11 Lite 5G NE. Celui-ci, accompagné des petits écouteurs true wireless Earphones 2 Basic, est proposé à moins de 330 euros grâce à une Offre De Remboursement (ODR) qui s’ajoute à la réduction actuelle. Un très bon moyen de bénéficier d’un nouveau mobile et de nouveaux écouteurs d’un seul coup.

Habituellement proposé aux alentours de 450 euros, le pack comprenant le très bon Xiaomi 11 Lite 5G NE et les écouteurs Mi true wireless Earphones 2 Basic passe à 329 euros grâce à une ODR de 50 euros. Elle vient s’ajouter aux 15 % de réduction déjà présents chez Boulanger. Bonus supplémentaires pour ceux qui voudraient en profiter en magasin : une protection d’écran sur mesure est offerte. Une économie supplémentaire de 29,99 euros. Qui dit mieux ?

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE : petit gabarit, grand style

L’un des principaux atouts de ce smartphone milieu de gamme, c’est son design et son écran réussis.

Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

D’abord, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est très léger. Il est sous la barre des 160 grammes, mais sa construction n’en est pas moins qualitative. Il arbore en effet un dos en plastique assez résistant qui ne laisse pas passer (ou très peu) les traces de doigts. Très fin, il ne dépasse pas les 6,81 mm d’épaisseur.

À l’avant, son écran poinçonné de 6,55 pouces bénéficie de la technologie AMOLED ainsi que d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est également certifié HDR10+ un atout qui vous garantit de profiter d’un contenu vidéo à la colorimétrie presque parfaite.

Un smartphone qui a tout bon sur le fond comme sur la forme

Chez ce Xiaomi 11 Lite 5G NE il n’y a pas que le look qui a été étudié. Il est par exemple équipé d’un processeur Snapdragon 778G, parfait pour assurer une navigation fluide et un multitâches efficace. Complété par une belle configuration 8+128 Go, on peut dire que ce smartphone est aussi puissant qu’il est beau.

L’endurance est au rendez-vous également, avec une batterie de 4 250 mAh ainsi que la présence d’une charge rapide 33W. De quoi passer de 0 à 100 % en à peine plus d’une heure.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE se décline en plusieurs coloris acidulés

À l’arrière, le triple module photo n’est pas en reste avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. De quoi réaliser de belles images en toutes circonstances.

Cerise sur le gâteau, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est également équipé pour la 5G, assurant ainsi de bénéficier de la dernière norme réseau disponible si votre forfait le permet.

Les Mi True Wireless Earphones 2 Basic offerts dans le pack Boulanger

Petits et pratiques, les Mi True Wireless Earphones 2 basic regroupent l’essentiel pour profiter de sa musique. Parmi leurs points forts on retrouve :

une autonomie pouvant atteindre les 20 heures ;

une connectivité efficace pensée pour aller de pair avec l’interface MIUI made in Xiaomi ;

deux micros ENC avec annulation de bruit pour des appels clairs sans sons parasites ;

une fonction de détection intra-auriculaire qui permettent aux écouteurs de stopper la musique lorsque vous les retirez.

Les Mi True Wireless Earphones 2 Basics et leur boitier.

Efficaces, les Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont offerts dans le pack Boulanger et viendront épauler vos playlists sur votre nouveau 11 Lite 5G NE, le tout pour 329 euros, puisque rappelons-le : le pack déjà en promotion chez Boulanger bénéficie d’une ODR de 50 euros supplémentaires et d’une protection d’écran offerte pour les chanceux qui se rendront en magasin. Une occasion rêvée de s’équiper pour un prix doux.