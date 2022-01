Il est possible de s’inscrire sur les listes électorales par Internet. Si vous voulez participer à l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au 2 mars 2022. La démarche ne prend que quelques minutes.

Ça y est : nous sommes dans l’année de l’élection présidentielle française. Les 10 et 24 avril 2022 auront lieu les deux tours du scrutin et les Françaises et les Français seront appelés aux urnes pour choisir celui ou celle qui orientera la politique du pays pour les cinq prochaines années. Mais pour participer, encore faut-il être sur les listes électorales.

La bonne nouvelle, c’est que l’inscription sur les listes électorales est possible en ligne. Elle est très rapide à faire, gratuite, et, surtout, la procédure est possible jusqu’au 2 mars 2022, soit un peu plus d’un mois avant l’élection. Pour qui veut participer à cette échéance électorale, il faut vous rendre sur l’espace prévu à cet effet et vous connecter avec FranceConnect.

S’inscrire sur les listes électorales

La démarche commence alors par un rappel des quelques documents que vous allez devoir réunir pour achever votre demande :

Un justificatif de son identité (comme la carte nationale d’identité) ;

Un justificatif démontrant un lien avec la commune de vote (une facture d’électricité peut servir de justificatif de domicile ou une facture d’un abonnement à Internet).

Le formulaire vous demandera alors des éléments sur votre identité, qui doivent être renseignés obligatoirement : nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance (la commune pour la France, le pays et la commune en cas de naissance à l’étranger), sexe, nationalité (les ressortissants de l’Union européenne peuvent voter, mais que pour les municipales et les européennes).

Le site du Service-Public propose une page annexe qui permet de répondre à des cas de figure plus ou moins courants, qui pourraient avoir un effet sur la démarche. Cette page s’adresse en particulier aux électeurs et électrices qui vont déménager, aux personnes qui vont avoir 18 ans, aux individus ayant acquis la nationalité française ou aux compatriotes vivant à l’étranger.

Le début de la procédure sur le site du Service-Public. // Source : Capture d’écran

Une fois ces éléments communiqués, avec les documents mentionnés ci-dessus, le site du Service-Public vous demande la commune que vous visez, avec votre adresse postale — ce qui servira notamment à vous transmettre la propagande électorale (oui, c’est le terme officiel). Notez que les formats suivants sont acceptés pour les pièces justificatives : PDF, JPG, JPEG et PNG.

Concernant les fichiers à fournir à l’administration, sachez que vous n’avez pas forcément besoin de les scanner.

Pour numériser votre passeport ou votre carte nationale d’identité, vous pouvez utiliser une application comme Microsoft Lens (disponible pour Android et iOS) pour ensuite vous l’envoyer par mail. Quant à la facture, elle se trouve dans votre espace client, selon le service que vous voulez utiliser (votre fournisseur d’électricité, votre fournisseur d’accès à Internet, etc.).

Après cette étape, vous aurez encore quelques étapes de validation à passer et des demandes à renseigner. Notez que le site du Service-Public met un autre espace à disposition pour connaître sa situation électorale. Pratique si vous voulez d’abord vérifier si vous êtes sur les listes ou non et, donc, s’il faut lancer cette démarche ou non.