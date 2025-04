Lecture Zen Résumer l'article

L’application France Identité connait un engouement certain depuis sa généralisation. Avec elle, il est possible d’ajouter des documents officiels, afin de les avoir en version dématérialisée. Quatre sont pris en charge, ou vont l’être très bientôt.

C’est un point d’étape qui illustre tout l’intérêt d’une partie des Françaises et des Français pour obtenir des documents officiels dématérialisés. Fin mars 2025, il était rapporté que l’application Carte Vitale avait été téléchargée 850 000 fois. Quant à l’identité numérique sur l’application France Identité, elle a su convaincre 1,8 million de personnes.

Aujourd’hui, plusieurs papiers administratifs peuvent être ajoutés dans son téléphone — en tout cas, d’une manière plus organisée et sécurisée qu’un banal scan de ses documents, dont le résultat est ensuite converti en fichier image ou placé dans un PDF. On en dénombre quatre à ce stade, parmi les plus importants. D’autres suivront.

Tout passe par l’application France Identité. C’est avec elle que vous allez pouvoir vous constituer une identité numérique, agréger des documents officiels dématérialisés, lancer une démarche, vous connectez sur un site de l’État, créer un justificatif ou encore partager certaines informations. Cette application, rappelons-le, est optionnelle.

La nouvelle carte d’identité sur le téléphone

Vous possédez la toute jeune carte nationale d’identité électronique (CNIe), au format CB, qui se glisse plus facilement dans le portefeuille ? Alors, vous pouvez l’ajouter sur France Identité. Si vous possédez encore le vieux modèle, sachez que vous pouvez précipiter son renouvellement dès maintenant, en vous servant du motif de l’identité numérique.

La démarche est gratuite, et s’ajoute aux autres motifs déjà prévus (première demande, perte, vol, expiration, rectification, détérioration ou modification d’état civil). Prudence : il existe des sites web qui tentent d’attraper des internautes imprudents pour leur facturer une prestation artificielle. Faites attention au site sur lequel vous vous trouvez.

Le permis de conduire dans France Identité

Autre document que l’on peut inclure dans France Identité, si on tombe dans ce cas de figure : le permis de conduire. Bonne nouvelle : la dématérialisation est possible aussi bien sur l’ancien modèle (le papier rose à trois volets) que le nouveau, qui adopte les mêmes dimensions d’une carte bancaire.

Le processus pour ajouter le permis de conduire dans son smartphone n’est pas difficile, mais requiert quelques préalables. Il vous faut bien sûr France Identité et la nouvelle carte d’identité électronique (CNIe). Si vous ne l’avez pas encore, lancez la démarche de remplacement, sinon vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin.

Un permis de conduire. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

La carte Vitale via une application dédiée pour l’instant

L’ambition était ancienne, elle a fini par se concrétiser en 2025. Après la carte d’identité et le permis, c’est au tour de la carte Vitale de rejoindre France Identité. Plus exactement, le processus actuellement mis en place consiste à utiliser France Identité comme un intermédiaire pour vérifier l’identité du propriétaire du smartphone.

Autrement dit, la carte Vitale existe sur le téléphone via une application dédiée, et non, pour l’instant, en version dématérialisée sur France Identité. À moyen terme, toutefois, il est prévu des changements, de manière à intégrer la carte Vitale de la même façon que le permis et la carte d’identité. Ce chantier est censé s’achever courant 2025.

Bientôt la carte Vitale dans France Identité ? // Source : Montage Numerama

La carte grise bientôt dans France Identité

C’est la prochaine étape de l’évolution de France Identité : la carte grise, c’est-à-dire le certificat d’immatriculation de son véhicule, va lui aussi prendre le chemin de la dématérialisation pour rejoindre l’application. La mise à jour est également prévue pour l’année 2025, vraisemblablement avant les grandes vacances d’été.

La carte grise dans France Identité. // Source : France Identité

