Cédric O, le secrétaire d’État chargé du numérique, était interrogé sur France Info le 7 janvier 2022. Pendant son interview, il s’est félicité du succès de TousAntiCovid, l’application permettant de présenter son pass sanitaire. Avec cependant une petite exagération.

TousAntiCovid, serait, « a priori, l’application française la plus téléchargée de l’Histoire », selon Cédric O. Le secrétaire d’État au numérique a vanté le succès de l’app lors d’une interview sur France Info, et de sa pertinence alors que le nombre de nouveaux cas par jour atteint des records. L’app a été téléchargée un peu moins de 50 millions de fois, et « il y a aujourd’hui chaque jour 50.000 personnes qui reçoivent sur l’application une notification pour dire qu’ils sont cas contact », selon le secrétaire d’État.

Mais quelques heures plus tard, Cédric O a repris la parole sur BFMTV pour, au final, revenir sur ces propos : TousAntiCovid n’est finalement pas l’application la plus téléchargée de l’histoire. Qu’en est-il vraiment ?

Cédric O, le 27 mai 2020. // Source : Assemblée nationale

Quelle est l’application française la plus téléchargée ?

La méprise de Cédric O est assez facile à expliquer : « ses propos se rapportaient dans les faits au classement de TousAntiCovid sur l’App Store et le Play Store de Google, où l’application fut régulièrement la plus téléchargée dans l’Hexagone », indique BFMTV.

TousAntiCovid ne détient donc pas le record absolu, mais au cours de l’année passée, elle a régulièrement été en tête des apps les plus téléchargées sur le Playstore et sur l’AppStore d’Apple. TousAntiCovid a ainsi, à de nombreuses reprises, dépassé Tiktok, Whatasapp ou Facebook en France. C’est d’ailleurs le cas au moment où nous écrivons ces lignes : TousAntiCovid est la première du classement des apps sur le Play Store Android.

TousAntiCovid est régulièrement en tête sur le Google Play Store // Source : Play Store

Alors, quelle est l’app française la plus téléchargée de l’histoire ? Le record est détenu par VLC. L’application, qui permet de lire des vidéos dans de nombreux formats, a été téléchargée plus de 100 millions de fois, uniquement sur le Play Store. La deuxième du classement est Deezer, le concurrent français de Spotify, qui a été téléchargée 50 millions de fois sur Android.

Si elle n’est pas l’app française la plus téléchargée de l’histoire, il faut néanmoins souligner que TousAntiCovid est devenue largement utilisée ces derniers mois avec l’arrivée du pass sanitaire. À ses débuts, alors que l’app s’appelait encore StopCovid, elle n’avait été pensée que comme un outil de contact tracing, mais sans vraiment rencontrer le succès espéré. Ce n’est que lorsque l’app est devenue l’un des principaux outils de stockage pour le pass sanitaire que TousAntiCovid est rentré dans les habitudes des Françaises et Français.