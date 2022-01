À moins de 1 000 €, le TV QLED 65 pouces de Samsung est un excellent deal

à[Le Deal du Jour] Si vous cherchez un nouveau téléviseur, le QLED peut être une belle alternative afin de profiter d’une meilleure qualité d’affichage pour moins cher que de l’OLED. Le TV QLED 65 pouces de Samsung est justement en promotion à 999,99 euros au lieu de 1 349,99 euros chez Cdiscount.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

La technologie OLED est certes meilleure, mais reste plutôt onéreuse, notamment pour l’achat d’un nouveau téléviseur. Samsung l’a bien compris et propose une gamme de TV QLED prenant en charge une foule de compatibilités. C’est le cas du modèle QE65Q60T, qui en plus de profiter d’une grande diagonale et actuellement proposé avec 350 euros de réduction.

Habituellement au prix de 1 349,99 euros, le TV QLED Samsung QE65Q60T est aujourd’hui disponible en promotion à 999,99 euros sur le site Cdiscount.

TV QLED Samsung QE65Q60T // Source : Cdiscount

Pour mieux comprendre l’offre

Que vaut la technologie QLED ?

La renommée de Samsung sur le marché des téléviseurs n’est pas à refaire. Avec ce modèle, le constructeur sud-coréen prouve son savoir-faire en proposant un design minimaliste et des finitions soignées sous tous les angles. Il vous faudra prévoir de la place pour accueillir ce grand téléviseur, car il en impose avec sa diagonale de 65 pouces. Il offre une dalle QLED qui affichera des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. On peut regretter des contrastes pas forcément au niveau de l’OLED, mais cela reste tout de même très satisfaisant pour un téléviseur aussi grand à ce prix.

La qualité de l’image est-elle au rendez-vous ?

Grâce à sa compatibilité 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image. De plus, il prend en charge les meilleures normes vidéo, à savoir le HDR10 et HDR10+ pour offrir une qualité d’affichage encore plus optimale devant vos contenus préférés. Couplez ça à la technologie sonore Dolby Digital Plus et vous vous retrouvez avec un excellent combo pour être comme au cinéma, mais à la maison.

Qu’en dire de plus ?

Si vous espériez pouvoir utiliser ce téléviseur pour vos sessions de jeu, vous risquez d’être déçus. Ce modèle n’est pas entièrement adapté pour les consoles next-gen, car il ne dispose pas de ports HDMI 2.1 autorisant la [email protected] Toutefois, le constructeur propose tout de même la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence.

Enfin, côté système d’exploitation, le système de Smart TV Tizen de Samsung a plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Le TV de Samsung est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Et si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.