Cette année, mouillez (vraiment) le maillot avec CANAL+ et devenez incollable au sujet des plus grandes rencontres sportives : suivez les plus prestigieuses des compétitions, analysez les matchs comme un pro grâce aux statistiques en direct, ne ratez plus une minute des évènements incontournables… Tour d’horizon des plus grands chocs sportifs de 2022 disponibles seulement sur CANAL+ et des fonctionnalités inédites pour vivre ces rencontres en immersion.

L’UEFA Champions League 2022 entre désormais dans sa phase la plus intéressante. À partir du 15 février, la compétition se dispute lors de matchs éliminatoires. Deux clubs français sont encore en lice : le Paris Saint-Germain et le LOSC de Lille. Et c’est sur CANAL+ que vous pourrez voir ces deux clubs évoluer au cours de la plus prestigieuse compétition de clubs de football.

Quels sont les matchs de l’UEFA Champions League à retrouver sur CANAL+ ?

À partir des matchs éliminatoires qui ont débuté le 15 février, CANAL+ diffuse les deux meilleures affiches de chaque journée : vous pourrez donc suivre tous les matchs du PSG et du LOSC au cours de l’UEFA Champions League.

En cas d’élimination des équipes françaises, CANAL+ retransmettra les rencontres les plus attendues, celles qui opposent les meilleures équipes du tournoi, comme le Bayern Munich, Manchester City ou le Real Madrid. De belles rencontres en perspective pour les fans de foot !

Source : UEFA

Quelles sont les autres rencontres sportives diffusées sur CANAL+ ?

Le sport a toujours fait partie de l’ADN de CANAL+, et c’est encore le cas aujourd’hui, puisqu’elle retransmet en exclusivité certaines des compétitions les plus attendues de l’année, comme les Grands Prix de Formule 1™ et les rencontres du TOP 14.

Prêt(e) à jouer les prolongations ? CANAL+ retransmet les évènements sportifs incontournables de 2022. En dehors de l’UEFA Champions League, vous aurez droit à un festival de compétitions :

deux matchs du championnat de Ligue 1 Uber Eats par journée ;

du rugby, avec le TOP 14 en exclusivité, la Champions Cup, la PRO D2 et la Challenge Cup ;

les Grands Prix de Formule 1™ en exclusivité ;

les Grands Prix de MotoGP™.

Le mode Expert : l’atout de CANAL+ pour vivre le sport en totale immersion

CANAL+ a développé un outil particulièrement apprécié des fans de sport : le mode Expert, disponible sur myCANAL. Grâce à lui, vous pouvez obtenir des informations et statistiques en direct (timeline, temps forts vidéos, caméras additionnelles, classements, résultats, note du match…) lorsque vous regardez une compétition sportive, et ce sans avoir à quitter des yeux la rencontre.

Le mode Expert est disponible pour les matchs de football, les rencontres de rugby, la Formule 1™, et la MotoGP™. Dans le cadre de la Formule 1™ par exemple, cette fonctionnalité permet d’obtenir des statistiques en temps réel, de revoir les temps forts, d’accéder à d’autres caméras en direct, etc.

Le mode Expert de l’application myCANAL // Source : CANAL+

Le mode Expert est disponible via l’appli myCANAL iOS ou Android et sur myCANAL tvOS (Apple TV) et Android TV. Vous pouvez ainsi en profiter sur des appareils mobiles (smartphones et tablettes) mais aussi directement sur des téléviseurs. L’application myCANAL est également accessible depuis les consoles Xbox Series X et S ainsi que sur la PS4 et PS5.