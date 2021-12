[Le Deal du Jour] Orange souhaite vous faire commencer la nouvelle année en beauté, avec une connexion rapide et stable à petit prix la première année. En effet, l’abonnement Livebox Fibre ne vous coûtera que 22,99 € par mois au lieu de 41,99 € par mois, pendant les 12 mois de 2022.

Les abonnements Fibre + TV + fixe sont encore assez onéreux. Pour faire des économies, il faut donc souvent jongler entre les différentes offres des FAI qui proposent fréquemment un petit prix mensuel la première année. Si vous comptiez changer votre abonnement Internet avant la fin de l’année 2021, ou tout simplement souscrire pour la première fois à une offre Fibre, vous serez ravis d’apprendre qu’Orange brade en ce moment sa Livebox Fibre presque à moitié prix.

Jusqu’au 2 février 2022, il est possible de profiter de la fibre de l’opérateur historique en France (avec 400 Mbits/s en téléchargement et en envoi) pour seulement 22,99 € par mois pendant un an, puis 41,99 € par la suite.

Notez qu’il y a 40 euros de frais obligatoires pour activer le décodeur TV. Ensuite, si l’intervention d’un technicien est nécessaire pour vous raccorder à la fibre, vous serez facturé 119 euros.

Les différentes offres Livebox // Source : Orange

Pour mieux comprendre l’offre

Quel débit puis-je espérer avec la Livebox Fibre ?

La Livebox Fibre est l’abonnement le plus abordable de l’opérateur pour avoir un accès à Internet en Très Haut Débit chez soi. Elle propose 400 M/bits, aussi bien en téléchargement qu’en envoi, ce qui est plus que suffisant pour que toute la famille puisse profiter d’une bonne connexion sans ralentissements, quel que soit l’usage (streaming, téléchargement, etc.). L’avantage d’Orange est surtout que le débit théorique est mieux respecté que chez la concurrence, mais si vous voulez vraiment plus de rapidité au quotidien, vous pouvez toujours souscrire à l’offre Livebox Up Fibre qui montre jusqu’à 2 Gbits/s partagés pour 30,99 € par mois.

Quels sont les autres services disponibles avec l’offre ?

Qui dit connexion Internet, dit évidemment ligne de téléphonie fixe. Orange inclut sans surcoût les appels illimités vers les fixes de France, des DOM et de plus de 110 autres destinations, en passant de Hong Kong au Canada jusqu’en Malaisie. Dix heures d’appel vers les fixes d’Algérie peuvent être offertes, sur demande.

L’opérateur intègre également un décodeur TV 4K dans son offre, donnant ainsi accès à plus de 160 chaînes de télévision et la possibilité d’installer des applications de streaming comme Netflix ou Disney+.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.