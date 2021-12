Netflix a dévoilé la sélection de contenus qui garnira son catalogue en décembre 2021. Et force est de reconnaître que l'année se termine très, très bien pour les abonnés de la plateforme de SVOD.

Netflix a enfilé son costume de père Noël avant l’heure. Il est peu dire que la plateforme va se montrer très généreuse d’ici au 31 décembre (alors que Disney+ et Amazon Prime Video ne font pas rêver) : il y aura plein d’événements à apprécier ces prochaines semaines.

La fin de La Casa de Papel (il était temps, diront certains), la suite de The Witcher, le film Don’t Look Up et son casting 5 étoiles, la saison 2 de Emily in Paris (et oui, vous avez le droit d’aimer)… Tout au long du mois, Netflix va gâter ses abonnés. De quoi finir l’année 2021 en beauté.

Les séries qui arrivent en décembre sur Netflix.

1er décembre : The Good Doctor, saisons 1 à 3

La difficile intégration d’un chirurgien surdoué, atteint du syndrome d’Asperger.

1er décembre : Perdu dans l’espace, saison 3

Une famille a été sélectionnée pour se construire une nouvelle vie dans un monde meilleur. Hélas, tout n’est pas aussi simple.

3 décembre : La Casa de Papel, partie 5 – vol 2

Le Professeur va-t-il parvenir à sortir son équipe de la banque (oui, encore) en vie ? La Casa de Papel se termine. Il reste à savoir de quelle manière…

17 décembre : The Witcher, saison 2

Deux ans après une première saison très, très surprenante (dans le bon sens du terme), il nous tarde de voir les nouvelles aventures de Geralt. À qui on toss a coin…

22 décembre : Emily in Paris, saison 2

L’histoire d’une Américaine qui trouve tout amazing en France…

31 décembre : Cobrai Kai, saison 4

La suite du film culte Karaté Kid.

31 décembre : Queer Eye, saison 6

Cinq experts de la mode, avec beaucoup de savoir-faire et de franc-parler, débarquent pour réaliser des relookings émouvants.

Les films qui arrivent en décembre sur Netflix.

1er décembre : Taxi Driver

La descente aux enfers d’un vétéran du Vietnam dans la ville de New York. Film majeur de la carrière de Martin Scorsese, avec un Robert De Niro sidérant.

1er décembre : The Power of the Dog

Deux frères que tout oppose sont à la tête d’un gros ranch. Leur quotidien va basculer le jour où l’un d’entre eux se marie en secret. Il y a Benedict Cumberbatch au casting.

1er décembre : La leçon de piano

Une mère est prête à tout pour récupérer un précieux piano, quitte à accepter les pires demandes de son nouveau mari.

1er décembre : Bright Star

Un drame consacré à l’histoire d’amour entre le poète John Keats (1795-1821), figure de proue de l’école romantique anglaise, et Fanny Brawne.

1er décembre : Sept vies

Will Smith cherche à transformer la vie de sept personnes.

3 décembre : Le Grinch

Rien de mieux qu’un film anti-noël à l’approche de Noël.

10 décembre : Impardonnable

Libérée de prison, une femme condamnée pour meurtre réintègre une société qui refuse de la pardonner et cherche la petite sœur qu’elle a été forcée d’abandonner.

15 décembre : Snatch

Il fut un temps où Guy Ritchie savait réaliser des bons films. Snatch est l’un d’entre eux.

15 décembre : Le prestige

Deux magiciens hyper doués s’affrontent à distance, à coup de tours de plus en plus dangereux.

19 décembre : Aquaman

C’est grosso modo Star Wars sous l’eau, centré sur un super-héros nonchalant.

24 décembre : Don’t Look Up : Déni cosmique

Le casting : Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Ron Perlman, Ariana Grande, Chris Evans…

31 décembre : The Lost Daughter

Les paisibles vacances à la mer d’une femme se gâtent lorsque son obsession pour une jeune mère séjournant dans une villa voisine éveille un douloureux passé.

