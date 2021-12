Seulement 50 € pour 512 Go de stockage avec la microSD SanDisk Ultra

[Le Deal du Jour] En recherchant le meilleur rapport capacité-prix pour étendre le stockage d’un smartphone/tablette ou Nintendo Switch, nous sommes tombés sur la microSD SanDisk Ultra de 512 Go à seulement 50 euros sur Amazon. C’est tout simplement la meilleure offre du moment dans cette catégorie.

Les supports de stockage sont de plus en plus abordables. On le voit avec les disques durs et les SSD, mais aussi avec les microSD. Ces dernières, qui proposent une énorme quantité de Go, se négociaient à prix d’or il n’y a pas si longtemps. Mais force est de constater que le tarif a drastiquement baissé aujourd’hui.

Pour exemple, la SanDisk Ultra de 512 Go ne coûte dorénavant plus que 50 euros sur Amazon. Notez que le produit est livré avec un adaptateur SD.

microSD SanDisk Ultra 512 Go Num // Source : Amazon

Pour mieux comprendre l’offre

La microSD SanDisk Ultra peut s’insérer dans quel appareil ?

Logiquement, avec tous les appareils qui intègrent un port microSD. Cependant, il faut savoir que toutes les références ne sont pas semblables et répondent à différents usages.

Prenons l’exemple de la SanDisk Ultra, elle est certifiée A1 pour garantir des débits minimums de 10 Mo/s en lecture comme en écriture et 500/1500 IOPS en écriture/lecture séquentielle. Elle est alors idéale pour stocker des applications sur smartphone et tablette, mais aussi pour des jeux dématérialisés sur Nintendo Switch, car elle assurera de bonnes performances lors de l’exécution.

Vous pourrez également utiliser la microSD de SanDisk pour votre appareil photo ou votre caméra d’action. Sa classe 10 / UHS 1 offre en effet la possibilité de filmer et d’enregistrer des vidéos en Full HD. Pour de la 4K, l’UHS 3 est cependant bien mieux adapté à ce format.

Quelles sont les autres caractéristiques de la microSD de SanDisk ?

La microSD SanDisk Ultra d’une capacité de 512 Go — ce qui est plus que suffisant pour stocker de nombreuses photos, vidéos et applications — propose une vitesse de transfert moyenne allant jusqu’à 100 Mo/s en lecture comme en écriture.

Il faut savoir ensuite savoir que la gamme SanDisk Ultra est conçue pour fonctionner dans des conditions difficiles : elle résiste à l’eau, aux températures extrêmes (de -25 à 85°C), aux chocs et même aux rayons X. De plus, elle est garantie pendant 10 ans par le constructeur.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.