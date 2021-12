Microsoft commercialise (cher) un nouveau pull moche pour Noël, sur le thème du Démineur.

Vous vous souvenez du pull moche qu’a lancé Microsoft en 2018 ? L’entreprise américaine a décidé de remettre le couvert en 2021 avec un autre vêtement tout aussi laid, mais qui vous permettra peut-être de briller en public si vous êtes du genre à faire un concours de vêtements hideux. À l’approche des fêtes de fin d’année, ce genre de défi plein d’autodérision est relativement courant.

En 2018, Microsoft avait opté pour le thème « Windows 95 », avec son fameux logo où une fenêtre multicolore semble se désagréger, tandis qu’elle bat au vent comme un drapeau. Pour 2021, on change : c’est son célèbre jeu vidéo, le Démineur, qui est mis en avant, avec une partie qui dévoile la forme d’un sapin de Noël. On retrouve l’interface du jeu, avec les scores et les pictogrammes qui forment les décorations.

Un pull moche, aussi pour la bonne cause

Le Démineur est un jeu qui est intimement lié à l’histoire des systèmes d’exploitation de Microsoft. Très basique, il consiste à trouver des mines cachées derrière des blocs. Pour y parvenir, il faut cliquer sur d’autres blocs en tenant compte des numéros qui apparaissent au fur et à mesure : le numéro renseigne en effet le nombre de mines adjacentes. De cette façon, on peut deviner au fur et à mesure leur position.

Microsoft sort en fait régulièrement des pulls moches, à l’image de cette collection qui a été proposée en 2020. Cela faisait plusieurs jours que l’entreprise américaine suggérait l’arrivée d’un nouveau produit sur sa boutique. Un premier tweet a ainsi annoncé le 22 novembre la mise en vente d’un pull moche sur le Démineur. La société les vend à un prix élevé — 74,99 dollars, pour le modèle de 2021.

Cela étant, la société fait comprendre qu’il ne s’agit pas de gagner de l’argent avec, mais de trouver un prétexte pour financer des causes. Cette année, c’est AbleGamers, une initiative visant à aider les joueurs et les joueuses ayant un handicap, qui doit profiter d’une partie des recettes — la page d’achat du pull indique que l’entreprise américaine prévoit de verser 100 000 dollars à AbleGamers.

