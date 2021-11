Pour parodier le marché du trading de cryptomonnaies, la famille de Mr Goxx avait adapté ses jouets de manière à ce que ses galipettes enclenchent des actions de vente ou d'achat. Le mignon hamster nous a quitté, mais non sans avoir réalisé au préalable d'excellents retours sur investissements.

Il a eu une belle carrière dans la finance et amusé de nombreux internautes avec ses exploits. Le célèbre hamster « trader de crypto » Mr. Goxx nous a hélas quitté cette semaine. Sa famille d’adoption a partagé la nouvelle sur Twitter, ce 24 novembre : « C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons la perte de notre ami à fourrure que nous aimions tant (…) Merci Max (aka Mr Goxx), repose en paix. Tu nous manqueras et ton souvenir vivra à tout jamais dans la blockchain. »

Thank you and rest in peace, Max (a.k.a Mr. Goxx).

You will be missed, and your memory will live forever on the blockchain. pic.twitter.com/Nd5zRzKKFd

