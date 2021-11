Plusieurs plateformes ont connu des bugs ce 16 novembre 2021 : il était notamment impossible d'accéder à toutes les fonctions de Snapchat, Spotify, Discord, Pokémon Go ou encore Etsy. Google Cloud est en cause.

Snapchat en panne, Spotify qui bug et Discord qui peine à fonctionner : plusieurs plateformes ont connu des problèmes, ce mardi 16 novembre 2021 au soir, a pu constater la rédaction de Numerama.

Nous n’étions pas les seuls : sur le site Downdetector, où les internautes signalent des pannes de service, les trois noms ont connu des gros pics de signalements. Et il y en a d’autres : on compte aussi le service Etsy, par exemple.

En France :

Snapchat a déjà été signalé 23 000 fois en quelques dizaines de minutes

Discord a été signalé 7 500 fois

Spotify a été signalé 3000 fois

Le problème semble aussi concomitant avec les bugs d’autres applications de jeux vidéo comme Pokémon Go, Rocket League ou Apex Legends.

Les choses ont commencé à revenir à la normale vers 19h30, heure française.

D’où vient ce problème ?

Le site Downdetector s’est orné d’une bannière récente qui indique : « Les signalements indiquent qu’il pourrait y avoir une panne généralisée chez Google Cloud, ce qui pourrait affecter ton service. »

Sur la page statut de Google Cloud, on voit en effet que la ligne « Google Cloud Networking » est affublée d’une croix rouge. La notification de l’incident est visible directement sur la page status.cloud.google.com, où il est inscrit qu’il y a des soucis avec « l’expérience globale avec le Cloud networking ».

Contacté, Google nous a confirmé être au courant qu’un souci qui affecte « Google Cloud Platform » est en cours.

High Google Cloud Networking incident : Global : Experiencing Issue with Cloud networking https://t.co/kltXeqeYHd Summary : Global : Experiencing Issue with Cloud networking Description : We are experiencing an issue with Cloud Networking 1/3 — GCP Incidents (@GCP_Incidents) November 16, 2021

Snapchat a des problèmes, pas qu’en France

Snapchat est tout particulièrement touché par ce souci : de nombreux utilisateurs et utilisatrices remarquent qu’ils est impossible d’envoyer des messages, et ont signalé leurs déboires sur Twitter avec le hashtag #SnapchatDown.

Le service technique officiel de Snapchat a publié un communiqué, expliquant : « De nombreux Snapchatteurs arrivent difficilement à utiliser l’application. Tenez bon, on travaille pour réparer ça ! Pendant ce temps, nous vous conseillons rester connectés », peut-on lire.

Many Snapchatters are having trouble using the app. Hang tight, we're working on a fix 🛠 In the meantime, we recommend staying logged in. — Snapchat Support (@snapchatsupport) November 16, 2021

C’est moi ou @Snapchat à du mal à fonctionner là ? Aucun message s’envoie le retour de la pls ?#snapchat #snap #snapchatdown — kaito iaho (@IahoKaito) November 16, 2021

Moi qui tape #snapchatdown sur Twitter pour voir si tout le monde a la même galère pic.twitter.com/wqZG6yOAMR — karim (@kvrimmmm) November 16, 2021

Et la panne ne semble pas toucher que la France.

Snapchat users running to Twitter to see if everyone else’s Snap is down #SnapchatDown pic.twitter.com/7hpCb6GG6G — G 🇮🇹 (@arrywinks) November 16, 2021

Spotify reconnaît le souci officiellement

« Nous sommes au courant qu’il y a des soucis et sommes en train de tout vérifier ! Nous vous tiendrons au courant », a signalé Spotify sur son compte officiel. Pour autant, aucune explication officielle n’a encore été donnée.

La rédaction de Numerama a pu constater qu’il était possible d’ouvrir l’application Spotify mais qu’elle buggait à certains endroits :

Sur mobile, certaines playlists (non téléchargées) ne se chargent pas

Sur desktop, de nombreuses chansons sont accessibles, mais il n’y a aucun son qui sort lorsque l’on clique sur les sons pour les écouter en mode « lecture ».

We’re aware of some issues right now and are checking them out ! We’ll keep you posted. — Spotify Status (@SpotifyStatus) November 16, 2021

Discord rame

Sur l’application web de Discord, on remarque que le temps de chargement est beaucoup plus élevé lorsque l’on lance l’application.

