[Le Deal du Jour] Les produits Apple sont rarement proposés avec de fortes promotions, mais il y a des exceptions à la règle, comme aujourd'hui avec l'iPad Pro 11 2020 qui passe de 1 399 euros à 899 euros, pour le modèle Wi-Fi + Cellular avec 512 Go de stockage.

Les bons plans concernant les appareils Apple ne bénéficient généralement que de petites baisses de prix, souvent de l’ordre de moins de 10 %. Seulement voilà : la firme de Cupertino a multiplié les références ces derniers temps, avec pas moins de trois iPad Pro sortis entre 2018 et 2021. Le dernier en date est le modèle M1, mais il faut bien que les e-commerçants écoulent les anciens stocks, à l’image aujourd’hui de Fnac, qui propose des réductions allant jusqu’à plus de 500 euros sur l’iPad Pro 11 2020.

Le meilleur choix selon nous, c’est la version Wi-Fi + Cellular avec 512 Go de stockage qui est actuellement disponible à 899 euros au lieu de 1 399 euros. On trouve également le modèle Wi-Fi + Cellular avec 1 To à 1 049 euros au lieu de 1 619 euros. Dans les deux cas, on parle de plus de 30 % de réduction !

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi prendre un ancien iPad Pro plutôt qu’un nouveau ?

Les produits Apple sont réputés pour ne pas devenir aussi rapidement obsolètes que chez la concurrence Android (ou autre), comme l’iPhone 6S qui est mis à jour depuis 2015. Pour les tablettes, la firme de Cupertino suit évidemment la même philosophie : un autre exemple vient le confirmer avec l’iPad Air 2 lancé en 2017 qui tourne dorénavant sous iPad OS 15. Donc, on imagine très bien l’iPad Pro 11 de 2020 fonctionner parfaitement pendant encore 4-5 ans, soit jusqu’en 2025 au minimum.

Quelle différence entre cet iPad Pro 11 2020 et le modèle M1 ?

Le modèle le plus récent d’iPad Pro 11 intègre la puce Apple M1, plus puissante que la puce A12Z Bionic du modèle de 2020. Il propose également une meilleure expérience sonore avec une compatibilité Dolby Atmos, les voix avec cinq micros de qualité studio et la caméra avant, en ajoutant notamment la fonctionnalité Cadre centré. Ceci étant dit, tout cela est déjà d’excellente qualité sur l’iPad Pro 11 2020. Le modèle M1 plus récent ne fait que les améliorer légèrement. Pour le reste, on trouve le même écran Liquid Retina rafraichi à 120 Hz, la même autonomie de 10 heures (recharge rapide via USB-C) ou encore le même capteur LiDAR pour la photo.

Donc, si vous avez absolument besoin des fonctionnalités précédemment citées, foncez sur l’iPad Pro 11 M1. Mais, si vous voulez une tablette haut de gamme de chez Apple sans payer le prix fort, l’iPad Pro 11 2020 est aujourd’hui un excellent choix, surtout quand il y a une grosse promotion comme aujourd’hui.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Pro de 2020.

