À peine un mois après avoir subi une panne historique, Instagram et Messenger ont de nouveau rencontré de sérieux dysfonctionnements. Le problème a été résolu dans la nuit du 3 au 4 novembre.

Série noire pour le groupe de Mark Zuckerberg. Instagram et Messenger ont encore subi une panne le 3 novembre, aux alentours de 19h. Le département des relations presse d’Instagram a confirmé sur Twitter, à minuit, dans la nuit du 3 au 4 novembre que le dysfonctionnement avait été réglé. « Nous sommes de retour ! Le problème a été solutionné, donc si vous avez rencontré plus tôt des problèmes au niveau des DMs, tout devrait fonctionner désormais. Merci pour votre patience ! »

And we're back ! The issue's been fixed, so if you were having trouble with DMs earlier you should be all good now. Thanks for bearing with us ! https://t.co/Dnj87R18e4

