[Le Deal du Jour] La saison des bons plans est de nouveau ouverte chez Free. Le forfait mobile sans engagement de 90 Go est de retour à seulement 9,99 euros par mois. Une belle occasion pour faire le plein de Go à peu de frais.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

On attendait la réaction de Free après la vague de bons plans lancée par la concurrence sur les forfaits mobiles en octobre. C’est désormais chose faite avec la relance de son offre en série limitée.

Jusqu’au 2 novembre 2021, le forfait sans engagement de 90 Go en série limitée chez Free est disponible à seulement 9,99 euros par mois pendant un an. Le prix passera ensuite à 19,99 euros mensuels, mais le forfait offrira alors 150 Go ainsi que la 5G. Et si vous êtes déjà abonné Freebox, le prix sera maintenu à 9,99 euros par mois.

Notez que 10 euros supplémentaires sont à prévoir pour obtenir la nouvelle carte SIM triple découpe. Il est également possible de conserver son numéro de téléphone actuel en fournissant simplement le code RIO de votre ligne mobile à l’inscription.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’intègre précisément le forfait Free ?

Dans un premier temps, ce forfait intègre des communications illimitées. Cela comprend les appels vers les fixes dans toute la France et les appels, SMS et MMS illimités vers les mobiles sur le territoire métropolitain.

L’autre aspect, sans doute le plus important, c’est le rapport data/prix très compétitif. Ce dernier vous fait en effet profiter de 90 Go de données en 4G à utiliser partout en France métropolitaine. Autant dire que vous serez à l’aise pour profiter de tout votre environnement numérique (vidéo et musique en streaming, réseaux sociaux, etc.) sans redouter d’atteindre la limite.

Free a également prévu une enveloppe de données à utiliser en Europe et dans les DOM. Celle-ci est de 10 Go et vous sera bien utile pour utiliser le réseau mobile sur place sans devoir souscrire à une option supplémentaire.

Quels sont les avantages à choisir Free ?

Free ne se contente de proposer des communications et de la data dans ses forfaits. L’opérateur a inclus son service Free Ligue 1 en version Premium. Ce dernier vous permet de suivre toute l’actualité du Championnat de France, avec des extraits en quasi direct des rencontres et des contenus exclusifs en avant-première.

Si vous avez l’habitude d’utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour économiser des données, Free offre également l’accès à son réseau national « FreeWifi » via ce forfait. Assurez-vous cependant de bénéficier d’un service VPN avant de vous y connecter pour plus de sécurité.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Comparateur forfait mobile sans engagement

Crédit photo de la une : Pexels/Ono Kosuki (photo recadrée) Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo