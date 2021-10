L'application mobile Snapchat a été touchée par une panne. Les messages textes et les photos ne s'envoyaient pas, tandis que les demandes d'ajout de contact n'aboutissaient pas. Les stories publiques restaient toujours accessibles.

Après Facebook puis OVH récemment, c’était au tour de l’application Snapchat de connaître une panne ce mercredi 13 octobre 2021. À 13h47, plus de 7 600 pannes du service ont été signalées à Downdector. Sur Twitter, de nombreux usagers de l’application ont alors fait part de leurs difficultés à se connecter via le hashtag #snapchatdown.

Le service a réagi officiellement peu avant 14 heures, en publiant un tweet : « Nous sommes conscients que certains Snapchatters ont des problèmes avec l’application en ce moment — accrochez vous, nous examinons cela ! », sans donner plus de détails sur l’origine du souci.

Bien que l’incident soit survenu le même jour de la panne rencontrée par OVH, il ne semble pas y avoir de lien entre les deux événements. Effectivement, Snapchat est hébergé chez AWS et Google Cloud, et non chez OVH.

We’re aware that some Snapchatters are having issues using the app right now – hang tight, we’re looking into it ! — Snapchat Support (@snapchatsupport) October 13, 2021

Impossible d’envoyer des messages et photos en privé

De son côté, la rédaction de Numerama a tenté d’utiliser le service peu après 14 heures : il présentait effectivement des lenteurs. Les stories publiques étaient toujours accessibles, mais l’envoi de photos et de messages privés n’était plus possible.

Aux alentours de 15h30, la rédaction de Numerama a pu constater que la situation évoluait : certains messages que nous avons envoyés sont parvenus à leur destinataire, mais avec un délai d’attente. Un quart d’heure plus tard, vers 15h45, nous avons constaté que nos différents messages (photos, texte) et demandes d’ajout de contact fonctionnaient de nouveau.

