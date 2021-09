[Le Deal du Jour] La technologie Ambilight propose une expérience de visionnage très différente de celle des autres TV. Pour en profiter, vous pourrez miser sur la TV Philips The One (65PUS8545) qui est actuellement en promotion à l'occasion des French Days : son prix passe en effet de 799 euros à 699 euros chez Darty.

Certains estimeront que cette technologie tient plus du gadget qu’autre chose, mais l’Ambilight, propre à Philips, a tout de même de quoi changer considérablement les choses, lorsqu’on regarde une série ou un film sur une TV qui en est munie. Ce halo lumineux est l’un des atouts majeurs de la TV Philips The One (65PUS8545), qui a l’autre avantage d’afficher un prix vraiment contenu pendant ces French Days.

Habituellement proposée à 799 euros, la TV Philips The One (65PUS8545) est désormais vendue à 699 euros chez Darty.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les principales caractéristiques de la TV Philips The One ?

Cette TV Philips The One dispose d’une diagonale de 65 pouces (soit 164 cm), ce qui en fait une TV d’une taille considérable, donc veillez à avoir suffisamment de place dans votre salon avant de l’acheter. Dans tous les cas, cette diagonale est plus que confortable pour visionner tous vos contenus. Ce modèle offre également une définition 4K, et est compatible avec le HDR10+ et le Dolby Vision. De quoi assurer une très belle qualité d’image. Il embarque aussi le puissant processeur Philips P5, qui s’occupera d’upscaler tous vos contenus en 4K. Côté son, on a droit à du Dolby Atmos pour un rendu vaste et bien riche.

Qu’apporte l’Ambilight ?

La TV Philips The One comporte un atout majeur qui lui permet de se distinguer par rapport aux autres références sur le marché : l’Ambilight. Concrètement, la TV intègre trois barres lumineuses au dos, qui vont diffuser un halo lumineux tout autour de l’écran, lequel sera donc projeté sur le mur. Cette technologie sert à ajouter plus de profondeur à l’image, puisque les couleurs du halo s’accordent à celles du contenu diffusé. Le résultat ? Une immersion encore meilleure au quotidien.

Qu’en dire de plus ?

Cette SmartTV tourne sous l’OS Android TV. Vous aurez donc accès à toutes les applications phares du Play Store, mais pas seulement : vous disposerez aussi de la fonctionnalité Chromecast, qui vous permettra de diffuser du contenu à partir d’un smartphone ou d’une tablette, ainsi que de Google Assistant pour piloter votre TV à la voix.

Enfin, au niveau de la connectique, vous aurez droit à 4 ports HDMI, 2 ports USB, un port Ethernet, un port jack 3,5 mm et un port optique.

