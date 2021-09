[Le Deal du Jour] Encore mieux que le QLED : le QLED associé à du Mini LED. Le téléviseur TCL 55C825 propose les deux à la fois et profite d'une belle réduction chez Boulanger, où il passe de 1 390 euros à 899 euros grâce à une promotion doublée d'une ODR.

Les marques de téléviseurs ne cessent de chercher à développer des alternatives à l’OLED, qui est la meilleure technologie d’affichage à ce jour, grâce à des contrastes infinis et des noirs profonds. Mais cette technologie a un (très gros) prix. Heureusement, certains constructeurs tentent d’approcher cet idéal tout en maintenant des prix contenus. C’est le cas de TCL, qui propose sa TV QLED 55C825 qui dispose de la technologie Mini LED, qui assure des contrastes bien définis et une très belle luminosité. Autre bon point : son prix chute actuellement, et pas qu’un peu.

Pour mieux comprendre l’offre

Qu’apporte le Mini LED dans cette TV QLED TCL 55C825 ?

Concrètement, les téléviseurs Mini LED disposent de la technologie d’affichage LCD et embarquent dans leur système de rétroéclairage des LED nettement plus petites que les LED utilisées traditionnellement. Il est donc possible d’en placer une plus grande quantité et de couvrir plus de zones. Ainsi, le rétroéclairage se fait plus précis, les contrastes bien plus définis, le pic de luminosité nettement amélioré, de même que la profondeur des noirs. De plus, l’effet de blooming (ce désagréable effet de halo lumineux autour d’objets clairs sur fond sombre) sera considérablement diminué. Bref, de quoi tenter de s’approcher un peu de l’OLED, sans pour autant en être son égal. Mais on pourra tout de même profiter d’une très bonne qualité d’image.

Sinon, quelles sont les autres caractéristiques principales de ce téléviseur ?

Outre le Mini LED, cette TV QLED présente d’autres avantages. D’abord, sa diagonale de 55 pouces sera très confortable et pourra s’adapter à tout type d’intérieur, surtout si vous souhaitez une télévision d’une taille raisonnable chez vous. De plus, l’écran présente une belle finesse, ce qui lui apporte une élégance plutôt sympathique.

Le téléviseur affiche par ailleurs une définition 4K UHD et supporte les contenus HDR 10, HDR10+, et même Dolby Vision. Le son est quant à lui assuré par du Dolby Atmos pour un résultat immersif et un audio bien vaste, mais pas que : cette TV intègre une barre de son frontale Onkyo. Côté taux de rafraîchissement, on aura droit à du 100 Hz, soit l’assurance d’une belle fluidité des images. En ce qui concerne son système d’exploitation, cette TV tournera sous Android TV, qui mettra à disposition toutes les applications phares.

Et si vous souhaitez utiliser votre TV comme un Face Time géant, ce sera possible grâce à sa caméra grand-angle de 1 080p, compatible avec Google Duo. Un ajout plutôt appréciable.

Et niveau gaming ?

Si vous recherchez un téléviseur pour regarder vos séries et films, mais aussi pour jouer, alors vous faites le bon choix en misant sur ce TCL. Il se dote en effet de 4 ports HDMI 2.1, qui autoriseront la 4K@120 images par seconde et propose le VRR, soit un taux de rafraîchissement variable, qui prévient le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Surtout, cette TV sera donc parfaitement compatible avec la PS5 et la Xbox Series X.

