Philips va bientôt commercialiser une nouvelle gamme d’ampoules connectées en Europe… qui ne sera pas compatible avec l’écosystème Philips Hue. Une manière d’offrir plus de choix, mais qui risque de perdre le consommateur.

Les ampoules Philips Hue se sont, ces dernières années, imposées comme des gadgets de référence pour mettre un pied dans le monde de la domotique. Polyvalente, relativement simple d’utilisation et pas excessivement chère, la gamme Philips Hue a rencontré un joli petit succès.

Pour fêter ça, Signify (l’entreprise derrière la gamme Hue) va lancer une nouvelle collection d’ampoules connectées, toujours sous la marque Philips : les Philips Smart Led. Déjà présentes aux États-Unis depuis quelque temps, ces ampoules connectées arriveront en Europe dans le courant du mois de septembre 2021. Mais attention, elles ne seront pas compatibles avec les ampoules Philips Hue.

Deux écosystèmes incompatibles

Malgré le fait que les deux produits soient similaires et commercialisés sous la même marque, les Smart Led et les ampoules Philips Hue ne sont pas compatibles entre elles. Les nouvelles ampoules connectées Philips sont en fait nées de l’acquisition de l’entreprise Wiz par Signify en juin 2019. Depuis sa création en 2015, l’entreprise hongkongaise commercialisait des ampoules connectables en WiFi. Ce sont les produits issus de cette marque qui seront bientôt commercialisés sous la gamme Smart Led en Europe. Comme l’écrit The Verge, une mention « Wiz Connected » sera inscrite sur les boites pour distinguer la gamme Hue de la gamme Smart Led.

Il faudra donc être particulièrement attentif à ne pas mélanger l’écosystème Smart Led et l’écosystème Hue car le premier se repose sur une connexion WiFi (ou Bluetooth) tandis que la seconde utilise le protocole Zigbee. Les deux écosystèmes ne peuvent donc pas discuter entre eux et n’utilisent pas la même application. Il sera toujours possible de marier les deux gammes à l’aide d’un assistant vocal type Google Assistant ou Amazon Echo, mais nativement les gammes d’ampoules Philips ne pourront pas communiquer entre elles.

En tout, c’est pas moins de 36 produits qui seront commercialisés sous la nouvelle gamme Smart Led. Les prix commenceront aux alentours de 10 € pour de simples ampoules à intensité variable et pourront monter jusqu’à une cinquantaine d’euros pour les modèles les plus chers. La plupart des nouveaux appareils sont moins chers que leurs équivalents dans la gamme Hue.

