Romain Ribout - 24 août 2021 Tech

[Le Deal du Jour] Le LG UltraGear 27GN850-B est un écran PC parfait pour un usage gaming, car il propose toutes les caractéristiques qu'exigent les joueurs et joueuses. Il coûte habituellement 429 euros, mais vous pouvez aujourd'hui vous l'offrir pour 299 euros sur Amazon.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Quand un gamer ou une gameuse recherche un écran PC pour son setup, il ou elle fait généralement bien attention à ce que la fiche technique confirme plusieurs prérequis : une définition QHD, un taux de rafraichissement à 144 Hz ou plus, un temps de réponse de 1 ms et, pourquoi pas, une compatibilité avec AMD FreeSync ou Nvida G-Sync. Ce qu’il y a de bien avec le LG UltraGear 27GN850-B, c’est qu’il coche toutes les cases sans que vous ayez aujourd’hui à payer le prix fort. Sur Amazon, il est disponible à 299 euros au lieu de 429 euros habituellement.

Pour mieux comprendre l’offre

Pourquoi le LG UltraGear 27GN850-B est-il parfait pour le gaming ?

Ce moniteur propose une dalle Nano IPS d’une diagonale de 27 pouces, environ 68 centimètres, ce qui est suffisamment large pour jouer confortablement. Sur une telle taille d’écran, la définition QHD — ou 1 440p — permet ensuite d’apporter de nombreux détails supplémentaires à afficher par rapport à du simple Full HD.

L’expérience manette en main ou clavier sous les doigts sera encore plus réactive qu’avant grâce à un temps de réponse de seulement 1 ms, et, surtout, très fluide à observer avec un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu’à 144 Hz pour les jeux compatibles. Le tout est d’ailleurs magnifié par une compatibilité HDR10+ pour des couleurs encore plus pétantes.

La compatibilité Nvidia G-Sync est également de la partie pour éviter les déchirures à l’écran lorsque l’action se fait trop intense.

Quels sont les autres avantages ?

Le gaming n’est évidemment pas le seul usage que l’on peut faire du LG UtraGear 27GN850-B. Ce dernier est d’excellente qualité pour regarder des films et séries, par exemple. Il peut même s’utiliser en mode portrait ou paysage, selon votre manière de travailler ou de consommer du contenu au quotidien.

La connectique de cet écran est un autre atout. On retrouve une entrée DisplayPort et de deux entrées HDMI 2.0. Le UltraGear de LG dispose aussi d’une prise jack pour brancher un casque audio et d’une sortie audio pour le relier à des enceintes, si vous le souhaitez.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo