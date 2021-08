kevingainche - 18 août 2021 Ordinateur portable

[Le Deal du Jour] Les PC portables équipés d’écrans OLED demeurent relativement chers. Ce n’est toutefois pas le cas de la gamme ZenBook OLED de chez Asus qui bénéficie aujourd’hui d’une jolie promotion chez Darty.

Si les écrans OLED se sont très largement démocratisés sur les smartphones, il est encore assez rare d’en trouver sur des ordinateurs portables. Cette technologie reste chère, ce qui fait généralement gonfler la facture des appareils qui en sont équipés. Asus a toutefois frappé un grand coup en début d’année en proposant un ZenBook avec écran OLED à moins de 1 000 euros, sans pour autant rogner sur la qualité ni les caractéristiques.

Aujourd’hui, le ZenBook OLED UX325EA-1 est encore plus abordable, puisque Darty le propose à 849,99 euros au lieu de 999,99 euros habituellement, soit une réduction de 150 euros.

Pour mieux comprendre l’offre

Quels sont les points forts du Asus ZenBook OLED UX325EA-1 ?

Si l’on ne devait retenir qu’un point, ce serait son écran OLED Full HD. Avec cette technologie, le ZenBook OLED dispose d’une dalle capable d’afficher 100 % des couleurs du gamut DCI-P3 et 133 % de celles du gamut sRGB. À l’image, cela se traduit par un rendu des couleurs plus juste et plus riche que sur une dalle LCD classique, tout en émettant beaucoup moins de lumière bleue. De quoi profiter en toute sérénité de n’importe quel contenu multimédia, en streaming ou non.

Autre point intéressant de ce modèle, la présence de la technologie NumPad. Le pavé tactile peut à tout moment se métamorphoser en un véritable pavé numérique, souvent absent des portables 13 pouces. Un atout non négligeable pour un usage bureautique extensif.

Que savoir de plus ?

L’Asus ZenBook est un ordinateur qui en à dans le ventre. Dans ses entrailles, on trouve un processeur Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz et épaulé par 16 Go de RAM, un chipset Intel Iris Xe Graphics ainsi qu’un SSD de 512 Go. Une configuration solide qui lui permet d’assurer la plupart des tâches que vous pourrez lui demander, y compris un peu de jeu, mais vous ne pourrez pas lui demander la meilleure qualité possible sans carte graphique dédiée. Il se défend également très bien côté autonomie avec près de 13 heures annoncées pour une utilisation classique, le tout rechargeable rapidement via un port USB-C.

Ce ZenBook OLED peut aussi se targuer d’avoir un design particulièrement réussi. Doté d’un châssis métallique noir, il ne pèse que 1,14 kg pour 13,9 mm d’épaisseur, ce qui en fait un appareil aisément transportable. Enfin, la conception de sa charnière, qui surélève légèrement le clavier, garantit une meilleure dispersion de la chaleur – ce qui est toujours un plus pour ce genre d’appareil.

