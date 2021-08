kevingainche - 17 août 2021 Smartphones Android

[Le Deal du Jour] Le Google Pixel 4a est très rarement en promotion, mais il bénéficie aujourd’hui d’une ristourne le faisant tomber à 309 euros (au lieu de 349 euros habituellement) en cumulant une remise immédiate avec un code de réduction.

Compact, efficace et capable de jouer dans la cour des grands côté photo, le Google Pixel 4a est un smartphone très apprécié chez Numerama. Pour ne rien gâcher, il s’agit aussi d’un terminal particulièrement abordable avec un tarif de base sous la barre des 350 euros et, aujourd’hui, il est encore moins cher chez Fnac et Darty : seulement 309 euros grâce au code de réduction PIXEL.

Le Pixel 4a est-il un bon photophone ?

Si l’on considère son placement sur la grille tarifaire, le Pixel 4a est assurément un bon smartphone pour la photo. Doté d’un capteur unique de 12 mégapixels avec une ouverture à f/1,7, et bénéficiant du savoir-faire logiciel de Google, il permet d’obtenir des clichés très impressionnants.

S’il ne peut évidemment pas rivaliser avec des appareils deux à trois fois plus cher, il dispose en revanche d’un arsenal de fonctionnalités lui permettant de tirer le meilleur parti de ses capacités : mode portrait plus que décent, mode “Night Sight”pour des clichés de nuit bluffant, HDR… il a presque tout d’un grand.

Au-delà d’un excellent placement sur le segment photo, le Pixel 4a bénéficie de quelques avantages supplémentaires en sa faveur. A commencer par un design compact grâce à son écran OLED Full HD+ de 5,8 pouces qui lui permet de tenir dans toutes les poches sans aucun souci.

Équipé d’un processeur Snapdragon 730 et de 6 Go de RAM, il ne figure pas parmi les smartphones les plus puissants qui soient. Néanmoins, ces caractéristiques sont plus que suffisantes pour une utilisation classique : navigation, photo, et même un peu de jeu si le cœur vous en dit. On apprécie aussi sa batterie de 3 140 mAh qui lui donne suffisamment de jus pour tenir une journée entière sans avoir besoin d’être rechargé.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

